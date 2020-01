Trump si Iran, un siretlic periculos pentru a distrage atentia de la procesul de impeachment - comentariu EFE

Ziare.

Presa americana a descris ordinul lui Trump de a-l ucide pe puternicul general irakian Qassem Soleimani drept un ''impuls'', o decizie atat de agresiva ca i-a uimit chiar si pe inaltii responsabili ai Pentagonului, dar pe care Administratia de la Washington a justificat-o prin pericolul unui ''atac iminent''.Inaintea lui Trump, presedintii George W. Bush (2001-2009) si Barack Obama (2009-2017) stiau si ei unde se afla Soleimani. Generalul iranian nu se ascundea, in timp ce la Washington era descris drept arhitectul politicii expansioniste a Iranului in Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, niciunul dintre predecesorii presedintelui Trump nu a indraznit sa incerce sa-l elimine fizic pe Soleimani, o astfel de actiune avand consecinte imprevizibile.Atunci, de ce a ales liderul de la Casa Alba sa faca acum acest pas? Michael Traugott, profesor la Universitatea din Michigan si expert in analiza opiniei publice, crede ca probabil Trump a avut in vedere doua evenimente: procesul politic (impeachment) impotriva sa si alegerile prezidentiale din noiembrie, cand va incerca sa obtina al doilea mandat la Casa Alba. ''Ceea ce el doreste este ca membrii Congresului sa vorbeasca despre altceva decat procesul politic'', spune Traugott.Lucru pe care in parte Trump l-a si reusit. De cand Soleimani a fost ucis, vineri dimineata, criza iraniana a dominat stirile si primele pagini ale marilor ziare americane. Chiar si Nancy Pelosi, presedinta democrata a Camera Reprezentantilor si cea care a declansat procesul de impeachment impotriva lui Trump, a intrat in acest joc odata cu anuntul ca aceasta camera a Congresului va vota saptamana aceasta o limitare a prerogativelor ce i-ar permite liderului de la Casa Alba sa porneasca un razboi impotriva Iranului.Dar cu toate ca deocamdata Trump a reusit sa distraga atentia de la procesul sau politic, in final pariul i-ar putea iesi foarte prost. El a spus de mai multe ori ca nu doreste un razboi cu Iranul si ca vrea sa scoata SUA din ''razboaiele fara sfarsit'' din Orientul Mijlociu. Se pare insa ca de data aceasta el s-a lasat purtat de vanitate si de dorinta de a arata suprematia militara americana.''Sloganul sau este 'America intai' (America first)'', aminteste Traugott. ''In viziunea lui Trump, demonstrarea fortei presupune ordonarea unui atac fara consultarea liderilor straini si lansarea unei actiuni agresive in mod independent. Iar pentru aceasta exista si un motiv, acela de a apara independenta SUA'', explica analistul citat.Desigur ca actiunea unilaterala are un pret. Imediat dupa atacul aerian care l-a ucis pe Soleimani, mai multi aliati ai SUA, inclusiv Franta, Germania si Marea Britanie, si-au exprimat preocuparea fata de escaladarea tensiunilor. Drept urmare, secretarul american de stat Mike Pompeo a fost nevoit sa-si petreaca zilele urmatoare la telefon incercand sa calmeze spiritele, potrivit Departamentului de Stat el avand mai mult de 20 de convorbiri telefonice cu responsabili din alte tari.Insa in pofida dezaprobarii atacului la nivel international, in SUA baza electorala a lui Trump este de acord cu actiunea sa. Un sondaj publicat luni de HuffPost arata ca 61% dintre votantii sai la alegerile din 2016 sprijina deplin decizia luata. In schimb, 85% dintre alegatorii contracandidatei sale democrate Hillary Clinton resping total atacul ordonat de Trump.''Votantii lui Trump vad in aceasta o afirmare a suprematiei americane, asa cum el doreste sa fie interpretata. Si cu siguranta ca (Trump) va folosi un discurs de suprematie si control in descrierea acestui fapt'', remarca Madiha Afzal, experta in relatii internationale la centrul de reflectie Brookings.Totusi, lucrurile s-ar putea complica daca liderul american va sfarsi prin a implica SUA intr-un conflict armat, intrucat in ultimii ani in randul americanilor a crescut respingerea fata de interventiile militare in strainatate, mai ales dupa razboiul din Irak, dupa cum arata datele institutului Gallup.Daca criza escaladeaza si se transforma intr-un razboi cu morti in randul americanilor si trimiteri masive de trupe, atunci Trump ar putea avea dificultati in a-si vinde mesajul. Si aceasta l-ar putea costa realegerea la Casa Alba.