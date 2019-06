Trump sustine ca a ordonat azi-noapte un atac asupra Iranului, dar l-a oprit in ultimul moment

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not.... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019

....proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019

"Luni, au doborat o drona care zbura deasupra apelor internationale. Eram gata sa ripostam noaptea trecuta asupra a trei pozitii, dar am intrebat cati oameni vor muri.150 de oameni, mi-a spus un general. Cu zece minute inainte de atac, l-am oprit, nu era proportionat ca riposta la doborarea unei drone fara echipaj.Nu ma grabesc, armata noastra este reconstruita, este noua, pregatita sa fie mobilizata, este, de departe, cea mai buna din lume. Sanctiunile au efecte serioase si au fost adaugate altele aseara. Iranul nu poate obtine niciodata arme nucleare, nu impotriva SUA, nu impotriva lumii!", a transmis Donald Trump pe Twitter in doua mesaje consecutive. Iranul a denuntat , joi, o actiune americana "provocatoare si foarte periculoasa" la adresa "integritatii sale teritoriale", dupa doborarea de catre armata a unei drone americane in "spatiul sau aerian", intr-o scrisoare adresata secretarului general al ONU si Consiliului de Securitate.Potrivit unui inalt oficial al administratiei americane, citat de New York Times, avioanele americane au decolat si navele au luat pozitie de atac, pentru ca apoi ordinul venit sa fie anulat, nefiind tras niciun foc de arma.Tintele includeau baterii de radar si rachete iraniene, potrivit NYT, care citeaza inalti oficiali ai administratiei implicati sau informati in legatura cu deliberarile. Loviturile iraniene erau programate pentru primele ore ale zilei, pentru a diminua riscurile pentru armata iraniana sau pentru civili, noteaza NYT.Potrivit Gardienilor Revolutiei, unitatea de elita a armatei iraniene, o drona americana de tip Global Hawk a fost doborata de o racheta deasupra Marii Oman , dupa ce aceasta a incalcat spatiul aerian al Iranului.Washingtonul a sustinut insa ca aparatul de supraveghere se afla in spatiul aerian international si a denuntat un "atac neprovocat" din partea armatei iraniene.Gardienii Revolutiei au anuntat, vineri, ca drona militara a SUA era escortata de un avion in care erau zeci de militari americani, subliniind ca a evitat atacarea celei de-a doua aeronave