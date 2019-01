Anuntul Casei Albe referitor la Ivanka Trump si Banca Mondiala

Ziare.

com

Secretarul Trezoreriei Steven Mnuchin si secretarul general interimar al Casei Albe Mink Mulvaney "i-au cerut Ivankai Trump sa ajute la procesul de numire, deoarece ea a lucrat strans cu conducerea Bancii Mondiale in ultimii doi ani", iar "informatiile potrivit carora ea ar putea fi numita sunt false", se subliniaza in comunicatul citat de AFP si Reuters. Jim Yong Kim a parasit brusc functia saptamana trecuta , cu trei ani inainte de incheierea mandatului sau, pentru a ocupa un post in sectorul privat.In mod traditional, SUA il desemneaza pe presedintele Bancii Mondiale, institutie ce finanteaza tarile in curs de dezvoltare, lasand in grija europenilor sa-l aleaga pe seful Fondului Monetar International (FMI).Aceasta traditie, respectata de la nasterea institutiilor la Bretton Woods (SUA) in 1944, ai caror principali actionari sunt americanii si europenii, se confrunta din ce in ce mai mult cu critici din partea tarilor emergente si a numeroase organizatii neguvernamentale (ONG).Casa Alba a reamintit initiativele Ivankai Trump in domeniul dezvoltarii. La reuniunea G20 de la Hamburg din 2017, Banca Mondiala si fiica presedintelui SUA au lansat un fond de 1,6 miliarde de dolari pentru a ajuta femeile din tarile in curs de dezvoltare sa infiinteze intreprinderi.Financial Times a evocat numele Ivankai Trump pentru presedintia Bancii Mondiale , dar fara sa citeze sursa. Sunt vehiculate, de asemenea, numele lui David Malpass, unul dintre inaltii responsabili ai Trezoreriei, precum si cel al fostei ambasadoare americane la ONU Nikki Haley.Candidatii pentru presedintia Bancii Mondiale vor trebui sa-si prezinte dosarul in perioada 7 februarie - 14 martie, a indicat institutia, precizand ca numirea noului sau sef va avea loc inainte de reuniunile din primavara, care se tin in saptamana ce incepe cu 8 aprilie.