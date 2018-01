Ce a spus Ivanka Trump despre discursul lui Oprah Winfrey de la Globurile de Aur

Ziare.

Intr-un mesaj publicat pe contul ei de Twitter , Ivanka Trump a scris: "Tocmai am vazut discursul mobilizator si inspirational al lui Oprah de la gala Globurilor de Aur. Impreuna, femei si barbati, sa spunem timpul s-a scurs! (Time's Up, n.red.) ".Ea a adaugat mesajului si hashtagul #United.Discursul sustinut de Oprah Winfrey, la primirea trofeului onorific "Cecil B. DeMille" a fost apreciat atat de cei prezenti la gala, cat si pe retelele de socializare, si a starnit speculatii potrivit carora ea ar putea candida pentru presedintie.Actrita si vedeta de televiziune a fost ovationata atunci cand a facut referire la barbatii care s-au folosit de puterea lor pentru a reduce femeile la tacere: "Timpul lor s-a scurs!".Mesajul Ivankai Trump a primit, pe Twitter , raspunsuri dintre cele mai diverse - de la dezgust la batjocura. Cei mai multi utilizatori ai platformei social media au facut referire la acuzatiile de hartuire sexuala aduse tatalui ei, Donald Trump , in urma cu un an, dar si la actiunile politice ale presedintelui american.Gala Globurilor de Aur a fost marcata de discururi care au acuzat hartuirile sexuale si inegalitatea de gen de la Hollywood si din lume. Vedetele au purtat tinute negre, in semn de protest fata de aceste doua probleme, iar insignele cu mesajul "Time's Up" au fost accesoriile cele mai folosite.