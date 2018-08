Donald Trump a colorat gresit steagul Statelor Unite in timpul unei vizite in Ohio

Ziare.

com

Alex Azar a postat pe contul personal de Twitter ca vizita in statul Ohio a fost facuta cu scopul de discuta despre "modalitatile statului si comunitatilor de a raspunde provocarilor privind dependenta de opioide", relateaza site-ul Business Insider.Cu toate acestea, un utilizator Twitter a observat ca liderul de la Casa Alba a incurcat culorile steagului SUA. Desi primele doua dungi au fost colorate corect, a treia, care ar fi trebuit sa fie rosie, a fost colorata din greseala cu albastru.Mai multi internauti au observat imediat greseala, in timp ce alti utilizatori au sugerat ca episodul nu ar trebui luat in serios. Casa Alba nu a oferit imediat declaratii.