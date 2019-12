Donald Trump i-a luat cadou Melaniei "o felicitare foarte frumoasa, cu multa dragoste"

Ziare.

Intrebat intr-o videoconferinta cu jurnalisti pe care a sustinut-o in Ajunul Craciunului in biroul sau de la resedinta Mar-a-Lago, in Florida, ce cadou ii ofera sotiei sale de Craciun, presedintele american a dat un raspuns surprinzator, comenteaza HP."I-am cumparat o felicitare foarte frumoasa. De fapt, am pus sa se ia mai multe si am ales-o pe cea mai frumoasa. Cu multa dragoste", a declarat el.Putinor persoane le-ar placea sa fie in locul Melaniei Trump la primirea cadoului, comenteaza publicatia.Ceea ce i-a pregatit Prima Doamna drept cadou este necunoscut.Serviciile Melaniei Trump au difuzat o fotografie in care Prima Doamna vorbeste la telefon. Potrivit traditiei, ea raspunde intrebarilor unor copii care urmatresc turneul disctribuirii cadourilor de catre Mos Craciun.