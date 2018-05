Melania Trump a fost operata la rinichi

Explicatie pentru absenta lui Trump de la Ierusalim?

Institutia precizeaza ca Prima Doamna, in varsta de 48 de ani, avea o formatiune benigna si operatia a fost efectuata cu succes."Procedura a avut succes si nu au existat complicatii", se arata in comunicatul dat publicitatii de Casa Alba, care adauga ca interventia a avut loc la un centru medical militar de langa Washington si ca Prima Doamna va ramane spitalizata pana la finalul acestei saptamani.Sotia presedintelui "abia asteapta sa-si revina complet pentru a continua munca in sprijinul copiilor de pretutindeni", se mai arata in comunicat.Luni, la Ierusalim a avut loc ceremonia de inaugurare a ambasadei SUA, decizie controversata a presedintelui Donald Trump ce a dus la escaladarea conflictului dintre Israel si Palestina.Palestinienii de pe intreg teritoriul Cisiordaniei si Ierusalimului au fost indemnati sa protesteze in numar cat mai mare fata de aceasta miscare.Astfel, mii de palestinieni s-au strans in apropierea frontierei, cu cateva ore inaintea marelui eveniment, si multi dintre ei au incercat sa se apropie de bariera de securitate pazita de armata israeliana.Armata sustine ca trei militanti au incercat sa puna explozibili la frontiera, fiind ucisi. Ulterior, numarul palestinienilor ucisi a continuat sa creasca de la o ora la alta. Cel mai recent bilant indica 55 de morti si mii de raniti.Donald Trump nu a participat la ceremonia, ci i-a trimis pe fiica sa Ivanka si ginerele sau Jared Kushner. Un posibil motiv poate fi interventia suferita de Prima Doamna.Trump a transmis insa un comunicat in care spune ca recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului "nu inseamna ca Statele Unite au luat o pozitie privind negocierile despre statutul final", ci ca decizia indeplineste o promisiunea facuta si este o "simpla recunoastere a realitatii". Totodata, Trump spune ca amanarea mutarii ambasadei nu a ajutat in procesul de pace dintre Israel si Palestina, dand de inteles ca se asteapta ca acest lucru sa se intample de acum.In ce priveste violentele, Administratia Donald Trump le-a atribuit miscarii islamiste palestiniene Hamas."Nu exista nicio justificare pentru comportamentul lipsit de inteligenta si pentru cinismul de care a dat dovada miscarea Hamas prin indemnul adresat oamenilor de a se implica in violente care ii expun riscurilor teribile.", a declarat un oficial de la Casa Alba.