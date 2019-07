O statuie din lemn dedicata Melaniei Trump, amplasata in orasul sloven in care s-a nascut, starneste controverse

Ziare.

Artistul american Brad Downey a angajat un mester local, Ales Zupevc, care a "sculptat" cu drujba un trunchi de copac.Rezultatul este o aparitie din lemn a sotiei lui Trump, imbracata in albastru, privind peste raul Sava si facand un gest de salut.Unii localnici au descris-o drept "o rusine" sau "o strumfita", spunand ca "nu arata deloc ca Melania". Altii au fost incantati de aparitia lucrarii, afirmand ca este o idee buna, pentru ca "Melania este un erou sloven, a reusit sa ajunga pana in varful Statelor Unite", scrie BBC.Downey a declarat pentru Reuters caSevnica a devenit o atractie turistica de cand Donald Trump a fost ales presedintele Statelor Unite in 2016, iar Melania - fosta localnica celebra - a devenit prima doamna.In ultimii ani, pentru vizitatori, localnicii au scos la vanzare numeroase produse inspirate de fostul model Melanija Knavs - de la papuci la prajituri - si sunt mandri de compatrioata lor.