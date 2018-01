10 intrebari pe care le ridica Foc si furie, controversata carte despre Trump

1. A vorbit sau nu Trump cu Wolff?

2. Cine a autorizat accesul lui Wolff la Casa Alba?

3. Daca nu este nimic adevarat, de ce l-a atacat Trump pe Steve Bannon saptamana aceasta?

4. Sanatatea mintala a lui Trump chiar se deterioreaza?

5. Cine sunt oamenii pe care ii suna Trump seara?

6. Cine este adevarata Ivanka Trump

7. Cat de mult se uita Trump la televizor?

8. Cat de mult a schimbat John Kelly lucrurile?

9. In cine are presedintele incredere, de fapt?

10. Unde este Mike Pence?

Deja un bestseller, cartea publicata vineri a starnit numeroase controverse si a fost criticata vehement de Trump, care insista ca aceasta este "plina de minciuni".Pentru jurnalistul CNN Chris Cillizza, cartea lui Wolff ridica mai multe intrebari decat raspunurile pe care le ofera. Cine spune adevarul si cine sunt cu adevarat oamenii pe care credeam ca ii stim sunt cateva dintre cele zece intrebari formulate de Cillizza pe marginea cartii.Trump sustine ca nu a vorbit niciodata cu Wolff dspre carte, in timp ce Wolff il contrazice cu tarie. "Nu stiu daca a realizat sau nu ca era un interviu. Dar cu siguranta au fost declaratii oficiale", a spus autorul la o emisiune NBC.De ce ar minti Wolff in legatura cu ceva ce poate fi probat foarte usor? Daca s-ar dovedi ca intr-adevar nu a vorbit cu Trump, ar fi afectata credibilitatea intregii carti , argumenteaza Cillizza.Se pare ca la Casa Alba se incearca gasirea unui tap ispasitor care sa raspunda pentru libertatea de care s-a bucurat Wolff in eforturile sale de a dobandi acces la chestiuni interne legate de Trump si de anturajul sau. Oficialii insista ca au fost respinse peste 30 de solicitari din partea lui Wolff, insa acesta are citate oficiale cu Steve Bannon, fost consilier al lui Trump, si cu Katie Walsh, fosta sefa a personalului.In timp ce insista ca intreaga carte este construita pe minciuni si pe o imaginatie debordanta, Casa Alba il prezinta pe Bannon ca pe o persoana ingrozitoare si lipsita de loialitate, tocmai din cauza lucrurilor pe care le spune in cartea lui Wolff. Ori una, ori alta.Ideea centrala a cartii este faptul ca Trump nu este competent pentru a fi presedinte, Wolff sugerand ca acesta se afla intr-un declin. Daca inainte repeta aceleasi povesti la fiecare jumatate de ora in conversatiile cu prietenii, acum o face la fiecare zece minute, se arata in carte. Cillizza ridica insa urmatoarea intrebare: este vorba cu adevarat de deteriorarea sanatatii mintale a presedintelui, sau Trump este pur si simplu Trump, agresiv si impetuos cum il stim?Wolff scrie ca telefonul este "adevaratul punct de contact" al lui Trump cu lumea, in fiecare seara el telefonand unui grup restrans de prieteni. CEO-ul Newsmax, Chris Ruddy, ar putea fi unul dintre ei, crede jurnalistul CNN. Dar restul? Cine sunt acesti oameni cu care se sfatuieste presedintele, care fara indoiala sunt oameni puternici la randul lor?Potrivit lui Wolff, Ivanka Trump si Jared Kushner au facut un pact: daca in viitor se va ivi ocazia, ea va fi cea care va candida pentru functia de presedinte al SUA. Fiica presedintelui apare in carte ca o persoana extrem de ambitioasa, care isi desconsidera tatal, in contrast cu imaginea pe care s-a straduit sa si-o creeze de cand a sosit la Washington , centrata in jurul intereselor sale umanitare.Presedintele sustine ca aproape deloc, dar postarile sale de pe Twitter arata altceva. Insa cartea lui Wolff il descrie ca fiind chiar obsedat de televiziunea prin cablu. "In primele zile a comandat doua televizoare pe langa cel care era deja acolo", la Casa Alba, scrie Wolff. Trump a intrerupt de cinci ori un interviu acordat in 2016 pentru Washington Post pentru a se uita la televizor. Cillizza se intreaba daca nu cumva face acest lucru si la intrunirile pe chestiuni importante.Dupa ce John Kelly a preluat functia de sef al cabinetului de la Casa Alba, au existat relatari despre cum acesta va implementa structuri care vor face comunicarea cu Trump mai stabila si mai ordonata. Cillizza nu este sigur daca Kelly chiar a facut acest lucru.Trump este prezentat in cartea lui Wolff ca o persoana temperamentala, care pare sa nu aiba incredere in nimeni din jurul sau, in timp ce oamenii din jurul sau nu au, la randul lor, o parere prea buna despre el, potrivit lui Wolff. Este o combinatie toxica, in special pentru cineva care are cea mai stresanta ocupatie din tara. Un om cu o asemenea functie trebuie sa aiba macar o persoana in care sa sa increada si pe care sa o asculte, apreciaza jurnalistul CNN. Insa Wolff lasa sa se inteleaga cu Trump nu are o astfel de persoana si poate ca nici nu crede ca are nevoie.La televizor, vicepresedintele este tot timpul langa Trump, insa in cartea lui Wolff, Mike Pence nu este mentionat prea des.Multi republicani sunt increzatori ca Pence este mereu acolo pentru a potoli cele mai periculoase instincte ale lui Trump. Dar poate ca nu este asa, incheie Cillizza.