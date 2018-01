11 detinuti de la Guantanamo l-au dat in judecata pe Trump dupa ce au citit ce a scris pe Twitter

Ziare.

Argumentele invocate de detinuti s-au axat pe comentariile presedintelui Trump pe Twitter conform carora niciun detinut de la Guantanamo nu ar trebui sa fie pus vreodata in libertate."Opozitia presedintelui la eliberarea de detinuti de la Guantanamo se inscrie perfect in linia altor initiative politice fara discernamant din partea sa, care au fost anulate de tribunale", se spune in plangerea detinutilor care mentioneaza explicit ordinul executiv privind migratia."Pozitia lui pe tema Guantanamo indeamna la orice, exceptand o cercetare judiciara", se mai mentioneaza in plangerea celor 11 detinuti. Trump "a solicitat ceva mai recent ca musulmanul care a ucis mai multe persoane la New York sa fie trimis la Guantanamo si privat de un proces constitutional, in timp ce el nu a sugerat niciodata ca ucigasii in masa albi sa fie privati de procese".Potrivit reclamantilor, faptul ca Administratia Trump trimite semnale conform carora nu are intentia de a-i pune vreodata in libertate contravine legislatiei americane si dreptului international."Este o demonstratie a antipatiei sale fata de aceasta populatie carcerala, fata de toti musulmanii nascuti in strainatate si fata de musulmani in sens larg, de aceeasi speta ca cele pe care tribunalele le-au respins in mod intemeiat in ultimele luni", se mai spune in documentul inaintat justitiei.Centrul de detentie de la baza americana din Cuba a fost infiintat in urma cu 16 ani. In prezent mai sunt inchisi 41 de detinuti, din cei 775 cati erau in urma cu cativa ani.