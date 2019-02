16 state americane au atacat in justitie decizia lui Trump de a decreta urgenta nationala pentru un zid

Ziare.

com

Plangerea, depusa in fata unui tribunal federal din California, considera ca ordonanta presedintelui incalca doua dispozitii constitutionale, una definind procedurile legislative, iar cealalta atribuind Congresului ultimul cuvant in ce priveste finantarea publica, relateaza AFP. Donald Trump a anuntat vineri ca va declara "urgenta nationala" , o procedura exceptionala pentru a finanta zidul pe care l-a promis la frontiera cu Mexicul.Aceasta procedura ii permite teoretic sa ocoleasca Congresul pentru a debloca fonduri federale - in special destinate Pentagonului - pentru a-si construi zidul pe care-l doreste impotriva imigratiei clandestine.Liderii opozitiei democrate au denuntat imediat o initiativa anticonstitutionala. Ei au negat ca ar exista o urgenta umanitara sau de securitate la frontiera care sa impuna o astfel de masura extrema.Presedintele a marturisit ca se asteapta sa fie lansate actiuni juridice impotriva decretarii urgentei nationale."Din fericire, vom castiga", a adaugat el, afisand o incredere fara indoiala consolidata de judecatorii conservatori numiti la Curtea Suprema , instanta judiciara suprema a tarii.