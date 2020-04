2 din 3 americani il acuza pe Trump in criza COVID. Presedintele crede ca e timpul sa reporneasca America

Ziare.

Potrivit Centrului de cercetare Pew, 65% dintre persoanele chestionate au criticat gestionarea debutului crizei sanitare de catre presedintele american, care a minimizat timp de mai multe saptamani gravitatea pandemiei aparute la sfarsitul lui decembrie 2019 in China si impactul acesteia asupra Statelor Unite, noteaza AFP.Daca opiniile urmeaza in mare liniile politice, o usoara majoritate a republicanilor moderati si liberali (53%) se alatura celor 92% dintre democrati denuntand actiunea lui lenta, care face obiectul unor polemici.Potrivit sondajului, realizat intre 7 si 12 aprilie pe un esantion de 4.917 persoane, o majoritate (52%) a subiectilor considera ca presedintele a infrumusetat situatia in declaratiile sale publice. Doar 39% cred ca miliardarul republican prezinta publicului situatia "asa cum este" in cursul briefingului cotidian de presa.In timp ce Statele Unite sunt cea mai lovita tara de pe glob de pandemia de COVID-19 (aproape 660.000 de cazuri si cel putin 32.000 de morti), o mare majoritate a americanilor (73%) afirma ca "ce este mai grav urmeaza sa vina" in aceasta criza sanitara si economica.Ei nu par sa il aprobe pe presedintele care doreste sa reporneasca rapid prima economie mondiala, 66% afirmand ca sunt ingrijorati de ridicarea prea rapida a restrictiilor, in timp ce doar 32% se tem ca este prea lenta.Donald Trump a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa desfasurata la Casa Alba, ca este timpul ca "sa se reporneasca America", dupa restrictiile impuse din cauza noului coronavirus.Presedintele american a precizat ca redeschiderea tarii va avea loc in etape, "stat cu stat" si pe baza unor date "verificabile", pentru a evita un nou val de contaminari.El nu a stabilit un calendar exact si a lasat la latitudinea guvernatorilor sa adapteze ritmul "redeschiderii" economiei la situatiile locale.Prima etapa va putea fi declansata atunci cand un stat inregistreaza o scadere a cazurilor de COVID-19 pe o perioada de 14 zile, iar spitalele sale nu mai sunt aglomerate de afluxul de pacienti.Ea ar impune ca scolile sa ramana in continuare inchise, ca si barurile, in timp ce restaurantele si cluburile de sport ar putea fi redeschide in anumite conditii.Portul mastii de protectie in public va fi recomandat "cu tarie", telemunca va ramane regula acolo unde este posibil, iar masurile de distantare sociala mentinute.Persoanele cele mai vulnerabile vor ramane in izolare, iar calatoriile neesentiale "minimizate".In paralel, autoritatile ar urma sa fie in masura sa depisteze pe scara larga cazurile de coronavirus.Daca nu va fi observat niciun puseu al pandemiei, va fi demarata faza a doua, in special cu redeschiderea scolilor si reluarea calatoriilor.