58 de specialisti in securitate explica de ce nu exista niciun motiv real pentru zidul dorit de Trump

Intr-o declaratie comuna, acestia sustin ca "nu exista o baza factuala" pentru aceasta hotarare, relateaza BBC Fosti oficiali din ambele partide au semnat scrisoarea, inclusiv fostul ambasador la ONU Thomas Pickering si fostul secretar de Stat Madeleine Albright. Donald Trump a anuntat ca declara "urgenta nationala" , dupa ce Congresul a refuzat sa plateasca pentru acest zid. Aceasta procedura ii permite teoretic sa ocoleasca Congresul pentru a debloca fonduri federale - in special destinate Pentagonului - pentru a-si construi zidul pe care-l doreste impotriva imigratiei clandestine."Sub nicio evaluare plauzibila a dovezilor, nu exista o urgenta nationala astazi care sa ii permita presedintelui sa apeleze la fondurile alocate in alte scopuri, pentru a construi un zid la granita de sud", potrivit declaratiei comune."In fata unei amenintari inexistente, redirectionarea fondurilor pentru construirea unui zid de-a lungul frontierei sudice va submina securitatea nationala prin atragerea inutila de resurse de la programele Departamentului Apararii, care sunt responsabile pentru mentinerea trupelor noastre si a tarii in conditii de siguranta si functionare eficienta", se mai arata in document.Oficialii mai atrag atentia in scrisoare ca, in ciuda declaratiilor lui Trump despre "criza" imigrantilor, trecerile de frontiera se situeaza la minimul ultimilor 40 de ani. In plus, argumenteaza acestia, cele mai multe substante ilegale sunt aduse in tara prin porturile legale de intrare."Astfel de declaratii exacerbeaza preocuparile privind granita sudica. Exista preocupari umanitare reale la frontiera, dar ele rezulta in mare parte din propriile politici ale administratiei fata de migranti", mai precizeaza sursa citata.Fostul secretar de Stat John Kerry, fostul secretar al Apararii Chuck Hagel, fostul director al CIA Leon Panetta si fostul consilier pe securitate nationala Susan Rice din Administratia Obama au semnat, printre altii, scrisoarea.A.D.