6 din 10 americani spun ca Donald Trump nu merita un nou mandat

Ziare.

com

In plus, majoritatea considera ca Trump se descurca foarte prost in a-si respecta promisiunile facute in campanie.In general, sondajul creioneaza imaginea unui presedinte care a facut prea putin pentru a imbunatati impresiile negative despre el sau despre munca sa in timpul mandatului.60% dintre americani spun ca Trump nu merita un nou mandat, procent apropiat de cel dintr-un sondaj realizat in noiembrie 2017 - 63%, conform sursei citate De asemenea, rata de aprobare (approval rate) a actiunilor liderului american este aceeasi ca in luna august - 39% sunt de acord, in timp ce 55% dintre americani nu sunt de acord cu ce face Trump la Casa Alba.Totusi, in ultimii doi ani, a crescut procentul celor care cred ca Donald Trump merita sa fie reales ca presedinte: de la 35% la 39% acum.De asemenea, comparativ cu situatia de acum doi ani, mai multi americani au spus ca vor vota la alegerile prezidentiale din 2020.In comparatie cu situatia de la inceputul acestui an, mai multi americani cred ca Donald Trump a schimbat tara in rau. 80% dintre respondenti au afirmat ca Trump a adus schimbari majore in tara, in timp ce 76% aveau aceasta parere in luna februarie.Dintre acestia, 45% sustin ca liderul american a schimbat tara in rau, fata de 37% in februarie. 33% sunt de parere ca schimbarile aduse de Trump sunt pozitive.51% dintre cei care au raspuns la sondaj sustin ca presedintele nu se descurca prea bine in a-si duce la capat promisiunile facute in campania electorala. 47% spun insa ca Trump face o treaba buna in acest sens.In general, 71% dintre cetateni spun ca au incredere doar in unele sau in niciuna dintre comunicarile oficiale ale Casei Albe, procent apropiat de cel de la finalul anului 2017 - 68%.Doar 9% dintre americani au incredere in aproape tot ceea ce transmite Casa Alba, in timp ce alti 19% spun ca au incredere in cea mai mare parte a comunicarilor oficiale.Sondajul CNN a fost realizat de SSRS in perioada 5-9 septembrie, pe un esantion national aleatoriu de 1.639 de adulti. Interviurile au fost realizate prin telefon.Rezultatele au o marja de eroare de plus sau minus 3,2 puncte procentuale.A.D.