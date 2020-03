A fost depistat cu coronavirus, dupa ce s-a intalnit cu Donald Trump

Ziare.

com

Seful serviciului de presa al lui Jair Bolsonaro, care a stat alaturi de presedintele american Donald Trump weekend-ul trecut, este purtator al coronavirusului, a anuntat joi presa braziliana, citata de AFP.Fabio Wajngarten, sef al Secom (Serviciul de comunicatii), s-a aflat la dineul oferit de Donald Trump lui Jair Bolsonaro sambata trecuta in Florida. Pe contul sau de Instagram, el a postat o fotografie in care se afla alaturi de presedintele american.Sotia sa, Sophie Wajngarten, a confirmat joi intr-un mesaj de pe WhatsApp adresat parintilor de la scoala unde studiaza fiul lor ca sotul ei a fost contaminat."Sotul meu s-a intors ieri dintr-o calatorie in SUA si a facut testul pentru Covid, care s-a dovedit a fi pozitiv", a scris ea pe grup, potrivit cotidianului Folha de S. Paulo.Ulterior, presedintia braziliana a confirmat informatia, precizand ca a informat autoritatile americane si ca "toate masurile au fost luate pentru a proteja sanatatea presedintelui" brazilian.In Brasilia, presedintia nu a dorit sa confirme pentru France Presse informatiile din presa potrivit carora Jair Bolsonaro a fost si el supus unui test pentru a determina daca a fost contaminat de noul coronavirus.Brazilia a inregistrat 60 de cazuri de infectare pana in prezent si niciun deces, iar Jair Bolsonaro a declarat ca gravitatea crizei a fost "supraestimata".In replica, presedintele american Donald Trump a declarat joi ca nu este preocupat pentru ca a fost expus la coronavirus in timpul dineului de sambata seara de la clubul sau din Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida."Permiteti-mi sa va raspund astfel: nu sunt preocupat", le-a spus Trump ziaristilor cu prilejul unei intalniri cu premierul irlandez Leo Varadkar in Biroul Oval, relateaza Reuters.El a mai spus ca a auzit despre faptul ca a fost expus odata cu prezenta colaboratorului omologului sau brazilian, dar a precizat ca "nu am facut nimic foarte neobisnuit".