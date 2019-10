Acordul comercial China - SUA: Trump anunta o prima intelegere si suspenda majorarea tarifelor. Oficialii chinezi sunt rezervati

Oficialii chinezi si analistii, rezervati

Acordul care se prefigureaza, care include agricultura, piata valutara si unele aspecte ale protejarii drepturilor de proprietate intelectuala, ar reprezenta cel mai mare pas facut de cele doua tari in razboiul comercial din ultimele 15 luni, care a agitat pietele financiare si a incetinit cresterea economiei mondiale.Anuntul de vineri nu include multe detalii, iar Trump a spus ca redactarea acordului ar putea dura pana la cinci saptamani. Presedintele a recunoscut ca acordul ar putea sa esueze in aceasta perioada, dar si-a exprimat increderea ca nu se va intampla acest lucru."Cred ca avem o intelegere fundamentala asupra problemelor principale. Am parcurs un volum semnificativ de documente, dar mai sunt multe de facut. Nu vom semna un acord daca nu vom putea sa ii spunem presedintelui ca acestea sunt pe hartie", a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin.Dupa doua zile de negocieri la Washington, Trump a declarat reporterilor, in prezenta vicepremierului chinez Liu He, ca cele doua parti sunt foarte aproape sa puna capat conflictului comercial."Au existat multe frictiuni intre Statele Unite si China, iar acum este o sarbatoare a dragostei. Acesta este un lucru bun", a spus presedintele american.Liu a adoptat un ton diferit."Am realizat progrese substantiale in multe domenii. Suntem multumiti de acest lucru. Vom continua sa facem eforturi", a spus Liu.Agentia de presa chineza Xinhua a relatat ca ambele parti "au convenit sa faca eforturi catre un acord final".Trump, care doreste sa arate agricultorilor americani ca le apara interesele, a laudat China pentru ca a acceptat sa cumpere produse agricole de pana la 50 de miliarde de dolari. Dar a mentinut tarifele de sute de miliarde de dolari pentru produsele din China.Anuntul sau, desi este considerat un progres, a atras si un anumit scepticism."Nu sunt sigur ca ceea ce a anuntat presedintele Trump poate fi numit un acord. Daca nu au putut sa cada de acord asupra textului inseamna ca nu au terminat. A dori un acord nu inseamna ca exista un acord. Acesta nu este un acord subtire. Este unul invizibil", a declarat Scott Kennedy, expert in domeniul comertului cu China la Center for Strategic and International Studies din Washington.Mnuchin a declarat ca presedintele a fost de acord sa nu puna in aplicare majorarea tarifelor de la 25% la 30% pentru bunuri din China in valoare de 250 de miliarde de dolari, care urmau sa intre in vigoare marti.Dar Reprezentantul pentru Comert Robert Lighthizer a spus ca Trump nu a luat o decizie privind tarifele care urmeaza sa intre in vigoare in decembrie.Trump si presedintele chinez Xi Jinping vor participa pe 16 noiembrie la summitul Cooperarii Economie Asia Pacific, care va avea loc in Santiago, Chile, iar Trump a sugerat ca acordul scris ar putea fi semnat acolo.