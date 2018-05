Actrita de filme porno Stormy Daniels l-a dat in judecata pe Donald Trump

Ziare.

com

Stormy Daniels - pe numele ei adevarat Stephanie Clifford - s-a lansat intr-o batalie judiciara cu presedintele american, cerandu-ii unui judecator de la Los Angeles sa anuleze un acord de confidentialitate prin care a acceptat sa nu vorbeasca despre relatia despre care spune ca a avut-o cu Trump in 2006-2007.In aceasta procedura, care se desfasoara la un tribunal din Los Angeles, actrita subliniaza ca acordul de confidentialitate, in cadrul caruia a primit 130.000 de dolari despagubiri, nu este valabil, pentru ca Donald Trump nu l-a semnat el insusi.Unul dintre avocatii presedintelui, Michael Cohen, a declarat ca l-a negociat singur si a platit cei 130.000 de dolari din buzunar.Michael Cohen este vizat, de asemenea, intr-o ancheta penala in Manhattan.Plangerea de defaimare depusa luni de Michael Avenatti, avocatul lui Stormy Daniels, la tribunalul federal de la New York, adauga astfel o noua parte povestii tot mai complexe dintre presedinte si aceasta fosta presupusa amanta.Intr-un interviu televizat spectaculos, la sfarsitul lui martie, actrita a dezvaluit detalii despre relatia sa cu Donald Trump in 2006-2007.Ea a declarat ca a fost amenintata, in 2011, intr-o parcare din Las Vegas, de catre un necunoscut, care a evocat posibilitatea de a o viza pe fiica sa, in cazul in care actrita evoca public aceasta relatie.Stormy Daniels a pus sa se realizeze si a difuzat, la jumatatea lui aprilie, un portret-robot al acestui necunoscut.Portretul a fost ridiculizat a doua zi de Trump, intr-un tweet. Presedintele a afirmat atunci ca este vorba despre un crochiu realizat "ani mai tarziu al unui barbat care nu exista", catalogand demersul lui Stormy Daniels drept o "inselatorie absoluta".In plangerea de luni, actrita in varsta de 39 de ani il acuza pe presedintele Statelor Unite de defaimare si estimeaza, avand in vedere cele aproximativ 50 de milioane de persoane care-l urmeaza pe Twitter , pagubele suferite la "peste 75.000 de dolari".