Actrita porno Stormy Daniels l-a ironizat si i-a cerut demisia lui Trump la Saturday Night Live (Video)

Stiu ca nu crezi in schimbarile climatice, dar vine o furtuna, dragule!

Ziare.

com

In acest scheci, Daniels, care l-a dat in judecata pe presedintele american , ii cere lui Trump sa demisioneze, relateaza BBC.In 2016, Stormy Daniels a fost platita cu 130.000 de dolari de catre avocatul lui Donald Trump, pentru a pastra tacerea. Presedintele american neaga ca ar fi avut o relatie sexuala cu Daniels.Totusi, Trump a spus ca i-a oferit avocatului Michael Cohen cei 130.000 de dolari pe care i-a platit lui Stormy Daniels, astfel incat acesta sa o impiedice pe actrita sa faca "declaratii false".Acest scheci din cadrul "SNL" este cel mai recent dintr-o serie in care presedintele Trump este interpretat de Alec Baldwin, iar Michael Cohen este interpretat de Ben Stiller.In noul scheci, Trump il instruieste pe avocat "sa o sune pe Stormy Daniels si sa puna capat acestei probleme odata pentru totdeauna", dar fara sa inchida convorbirea cu el, ca sa poata asculta conversatia.Apoi, Stormy Daniels apare raspunzand la telefon. Cohen (Stiller) o intreaba daca este singura, iar Trump (Baldwin) intervine si o intreaba: "Si ce porti acum?".Ulterior, Trump, in interpretarea lui Baldwin, preia convorbirea cu Daniels, careia ii spune ca toata lumea stie ca presupusa aventura este doar "un numar de actorie"."Eu apar in filme pentru adulti. Nu prea suntem cunoscuti pentru actorie", ii raspund Daniels."De ce ai nevoie ca sa facem totul sa dispara?", intreaba Baldwin, iar Daniels ii raspunde: "O demisie"."Am rezolvat problema cu Coreea de Nord si Coreea de Sud, de ce nu pot rezolva si cu noi?", intreaba Baldwin.Daniels ii raspunde ca ii pare rau, dar este prea tarziu ca sa poata rezolva problema."Stiu ca nu crezi in schimbarile climatice, dar vine o furtuna, dragule", a spus Stormy Daniels, intr-un joc de cuvinte in limba engleza, in care termenul pentru "furtuna" este "storm", ea facand astfel referire la propria persoana.In prima parte a scheciului, Stiller, interpretandu-l pe Cohen, face referire la declaratii contradictorii facute saptamana trecuta de Trump si de noul sau avocat Rudy Giuliani in legatura cu procesul cu Stormy Daniels.Stiller le spune celor doi sa ia o decizie in privinta firului narativ, pentru ca "sunt prea multe variante ale povestii".Vineri, Donald Trump a spus ca noul sau avocat a facut o greseala, pentru ca este nou in functie, si ca se va lamuri asupra problemei. Presedintele american a precizat ca "nu modifica nicio poveste" cu privire la Daniels. Ulterior, Giuliani a transmis un mesaj prin care a dorit sa isi "clarifice" afirmatiile.In scheciul "SNL" au aparut si actorii Scarlett Johansson, in rolul fiicei presedintelui, Ivanka Trump, si Jimmy Fallon, drept Jared Kushner.