Acuzat de viol, Donald Trump se apara: ''Nu este genul meu de femeie''

Ziare.

com

"O sa o spun cu foarte mult respect. In primul rand, nu este genul meu de femeie. In al doilea rand, nu s-a intamplat vreodata, ok?", a declarat presedintele SUA, transmite marti AFP.Astazi in varsta de 75 de ani, E. Jean Carroll, o editorialista cunoscuta a versiunii americane a revistei Elle, afirma ca a fost violata de catre magnatul din domeniul imobiliarelor in 1995 sau 1996 , intr-o cabina de proba dintr-un magazin de lux new-yorkez."E totul o minciuna", a insistat Trump."Nu stiu nimic despre aceasta femeie. Este teribil ca oamenii pot profera astfel de acuzatii"."Nu am intalnit niciodata aceasta persoana in viata mea", a reactionat Donald Trump vineri, intr-o declaratie scrisa dupa aparitia marturiei lui Jean Carroll in revista "New York".Editorialista a povestit despre aceasta presupusa agresiune si in lucrarea auto-bibliografica "What Do We Need Men For? A Modest Proposal" (De ce avem nevoie de barbati? O propunere modesta)."Incearca sa isi vanda o noua carte. Aceasta ar trebui sa va faca sa intelegeti care sunt motivatiile sale", a sustinut presedintele american, care a mai spus ca aceasta carte ar trebui vanduta la raionul fictiune.E. Jean Carroll este cel putin a 16-a femeie care il acuza pe Donald Trump de agresiune sexuala inaintea organizarii scrutinului prezidential, acuzatii pe care acesta le-a respins de fiecare data.