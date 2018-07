Administratia SUA a platit aproape 60.000 de euro pentru rezervarea hotelului din Scotia detinut de Trump

Ziare.

Documente oficiale obtinute de publicatia The Scotsman arata ca Departamentul de Stat a platit echivalentul a 52.477 de lire sterline (58.831 de euro) companiei SLC Turnberry Ltd, care detine complexul hotelier scotian South Ayrshire.Donald Trump a fost cazat sambata si duminica la acest hotel, unde a jucat golf, dupa summitul NATO , vizita de lucru la Londra si inaintea intrevederii din Finlanda cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin Alaturi de Donald Trump, la acest complex hotelier au fost sotia sa, Melania Trump , fiul sau, Eric Trump, si membri ai delegatiei oficiale, inclusiv John Kelly, seful Cancelariei de la Casa Alba , Sarah Sanders, purtatorul de cuvant prezidential, si Dan Scavino, director pentru comunicarea pe retele de socializare online.Donald Trump a cumparat complexul hotelier din Scotia de la firma Leisurecorp, in aprilie 2014, pentru suma de 60 de milioane de dolari, numindu-l "Trump Turnberry".Donald Trump a demisionat de la conducerea complexului in ianuarie 2017, inaintea inceperii mandatului de presedinte, transferand administrarea hotelului in sarcina fiilor sai Eric Trump si Donald Trump jr.