Administratia SUA a ramas fara bani. Participarea lui Donald Trump la Forumul de la Davos - sub semnul intrebarii

Ziare.

com

Unul din efectele neprevazute este ca presedintele Donald Trump ar putea sa nu mai participe saptamana viitoare la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, arata Reuters.Trump si-a anulat deja o deplasare in Florida, la clubul sau Mar-a-Lago, iar directorul pentru buget al Casei Albe, Mick Mulvaney, a afirmat sambata ca participarea la Davos este luata acum in considerare, atat din punctul de vedere al presedintelui, cat si al cabinetului, doar "de pe o zi pe alta". Programul lui Donald Trump in Elvetia prevedea si o intalnire cu premierul britanic Theresa May Lipsa unui vot in Congres, pana la termenul-limita de vineri la miezul noptii, a lasat guvernul SUA si diferite autoritati federale fara finantare, in asteptarea adoptarii bugetului anual. In astfel de situatii, angajatii care nu au roluri vitale sunt trimisi in somaj temporar, explica Reuters. Ultima oara, administratia a fost paralizata astfel in octombrie 2013, iar ulterior Congresul a adoptat masuri pentru plata retroactiva a drepturilor neachitate personalului bugetar.Primele notificari privind concediile fara plata erau asteptate chiar sambata, iar pentru zilele lucrate pana acum platile urmeaza sa se faca pe 26 ianuarie.Departamentul Apararii a comunicat ca problema nu afecteaza operatiunile militare in Afganistan Irak si Siria . Cei 1,3 milioane de militari americani vor ramane la datorie. In schimb, este posibila trimiterea temporara in somaj a personalului civil neesential. In Departamentul Justitiei, se asteapta sa isi poata continua activitatea circa 95.000 de angajati din cei aproape 115.000. Cifra de personal de la Casa Alba se va reduce cu peste 1000 din totalul de 1715. Aniversarea primului an de la preluarea presedintiei de catre Donald Trump a fost marcata, sambata, si de reluarea protestelor femeilor. Zeci de mii de contestatare ale presedintelui au marsaluit la Washington , New York, Los Angeles, Chicago si in alte aproximativ 250 de orase americane. Unele purtau, ca si in urma cu un an, caciulite roz, asa-numitele "pussy hats", create pentru a reaminti un comentariu vulgar al lui Trump la adresa tuturor femeilor.Reuters observa ca impasul politic afecteaza imaginea de negociator de succes a lui Trump. Intr-un mesaj in reteaua Twitter , presedintele a dat vina pe opozitie: "Este aniversarea de un an a presedintiei mele si democratii au vrut sa imi faca un cadou frumos", a scris el, adaugand si hashtag-ul (cuvantul-cheie) #DemocratShutdown, prin care pune inchiderea guvernului pe seama Partidului Democrat.