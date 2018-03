Administratia Trump analizeaza posibilitatea unui atac punctual contra Siriei

Ziare.

Conform surselor citate, presedintele Donald Trump le-a cerut membrilor Administratiei de la Washington optiuni pentru sanctionarea regimului Bashar al-Assad dupa presupusele atacuri cu clor si posibil cu alte arme chimice in zone aflate sub controlul fortelor opozitiei.Cel mai recent incident de acest gen a fost raportat pe 25 februarie, in zona Ghuta de Est, o suburbie a Damascului. Un copil a murit in urma acestui atac, au declarat surse medicale siriene.In acest context, Donald Trump a discutat despre potentiale masuri militare punctuale impotriva Siriei in cursul unei reuniuni desfasurate la Casa Alba la care au participat seful Cancelariei prezidentiale, John F. Kelly, consilierul pentru Siguranta Nationala, Herbert McMaster, si secretarul Apararii, James Mattis, au declarat functionari de la Presedintia SUA, sub protectia anonimatului.Insa Dana White, purtatorul de cuvant al Pentagonului, a negat ca James Mattis a participat la aceasta reuniune, dand asigurari ca aceasta "conversatie nu a avut loc".Un oficial de rang inalt a confirmat ca James Mattis a fost prezent, dar s-a opus "vehement" unui atac contra Siriei, spre deosebire de Herbert McMaster, care s-a declarat favorabil."Lumea civilizata nu trebuie sa tolereze utilizarea frecventa de catre regimul Bashar al-Assad a armelor chimice", a avertizat Casa Alba.In aprilie 2017, Statele Unite au efectuat un atac punctual in Siria. Armata americana a lansat 59 de rachete Tomahawk asupra Bazei militare Shayrat.Siria se confrunta, incepand din martie 2011, cu revolte reprimate violent si cu un conflict militar intre serviciile de securitate subordonate regimului Bashar al-Assad, fortele opozitiei si grupuri teroriste, inclusiv organizatia sunnita Stat Islamic (Stat Islamic in Irak si Siria / Stat Islamic in Irak si Levant). Bilantul conflictului depaseste 270.000 de morti.