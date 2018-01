Administratia Trump recunoaste ca a copiat din Forbes pentru "lista oligarhilor"

Ziare.

Un purtator de cuvant al departamentului a confirmat marti pentru BuzzFeed News ca anexa neclasificata a raportului provine din clasamentul Forbes al "celor mai bogati oameni de afaceri din Rusia in 2017", scrie The Independent.Dezvaluirea este susceptibila sa provoace critici cu privire la rigoarea raportului Departamentului de Stat si sa consolideze ideea ca lista spune in principal care este elita rusa si nu o dezvaluire oficiala a coruptiei politice din jurul Kremlinului, asa cum sugereaza unii congresmeni americani, comenteaza The Independent.Congresul a comandat acest raport, in baza unei masuri pe care presedintele Donald Trump a promulgat-o in august fara tragere de inima. La vremea aceea, presedintele american a criticat masura ca "serios viciata".Aproape toti cei 96 de oligarhi listati in raportul emis de Guvern, care detin fiecare o avere estimata la peste un miliard de dolari, apar in clasamentul Forbes.Intrebat daca exista "vreun adevar in criticile potrivit carora lista Trezoreriei a fost inspirata sau provine din lista Forbes", un purtator de cuvant al Trezorerieii a raspuns "da"."Numele si valoarea averilor oligarhilor din versiunea neclasificata a raportului au fost selectate pe baza unor criterii obiective provenind din surse disponibile public", a declarat el sub protectia aninimatului.Sectiuni din raportul Trezoreriei raman clasificate si ar contine alte nume ale unor multimilionari rusi.Fosti oficiali de la Trezorerie au declarat ca probabil Congresul va reactiona cu furie in cazul in care raportul clasificat nu este mai substantial, avand in vedere natura neobisnuita a listei neclasificate, pe care apar nume ale unor prieteni ai presedintelui rus Vladimir Putin dar si ale unor inamici ai sai precum fratii miliardari Aleksei si Dmitri Anaiev, ale caror intreprinderi au fost confiscate in ultimii ani."Faptul ca lista publica a oligarhilor reflecta lista Forbes este 'prea dragut' pentru Congres si ii infurie pe legiuitori", a declarat Liz Rosenberg, o fosta angajata a Departamentului Trezoreriei."Administratia poate ca si-a pastrat mai multa credibilitate cu privire la politica fata de Rusia in randul acestor congresmeni furiosi daca are o lista mai restransa pe baza altor criterii".Vestea publicarii listei a provocat unde de soc in randul elitei ruse, iar initiati de la Washington precum fostul angajat al Departamentului de Stat Daniel Fried au primit oferte atractive pentru a incerca sa scoata clienti rusi de pe lista.Insa multi rusi au rasuflat usurati dupa ce Trezoreria americana a publicat, in noaptea de luni spre marti, raportul, care include precizari din partea administratiei Trump potrivit carora acesta nu este o lista de sanctiuni si ca Statele Unite nu impun noi sanctiuni prin lege pentru moment.Konstantin Kosacev, presedintele Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Consiliului Federatiei ruse, a apreciat ca administratia americana pare ca "pur si simplu a copiat agenda telefonica a Kremlinului".Putin a denuntat la randul sau lista drept un "act inamical" si a minimalizat orice necesitate a unor masuri de retorsiune."Rusia sa se ghideze dupa vechea zicala: cainii latra, caravana trece", a spus el."Avand in vedere ca este redactat in termeni neutri - oligarhii sunt doar acele persoane a caror avere depaseste un miliard de dolari, ci nu indivizi suspectati de practici corupte -, utilitatea unei asemenea liste in vederea unor viitoare sanctiuni este limitata si ambigua", a declarat Alina Poliakova, de la Brookings Institution."Ca o simpla lista de nume din Rusia, sunt sigura ca exista niste 'miniharhi' care se simt lezati chiar in acest moment ca nu se afla pe ea".