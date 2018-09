Administratia Trump spune ca dezvaluirile jurnalistului Bob Woodward sunt "doar povesti fabricate, facute de fosti angajati nemultumiti".

Ziare.

Cotidianul The Washington Post a publicat marti mai multe extrase din noua carte a jurnalistului Bob Woodward, care a ajutat la dezvaluirea scandalului Watergate, pe care acesta o va publica pe data de 11 septembrie."Cartea lui Woodward a fost deja respinsa si discreditata de secretarul Apararii James Mattis si seful de personal al Casei Albe John Kelly. Citatele lor sunt fraude fabricate, o escrocherie asupra publcului. La fel ca alte povesti si citate. Woodward este un agent al democratilor? Observati sincronizarea?", a declarat Donald Trump pe Twitter, sugerand ca data publicarii cartii "Fear" a fost aleasa special pentru a afecta alegerile din luna noiembrie.Secretarul Apararii, Jim Mattis, a numit cartea "fictiune", in timp ce purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, Sarah Sanders, sustine ca afirmatiile facute de Woodward in carte sunt "doar povesti fabricate, facute de fosti angajati nemultumiti".Potrivit BBC, in noua sa carte, Woodward sustine ca Donald Trump ar fi sugerat asasinarea presedintelui sirian Bashar al-Assad in urma atacului chimic din luna aprilie.Jurnalistul american acuza mai multi oficiali de la Casa Alba, printre care consilierul economic Gary Cohn, pentru disparitia unor documente, care ar fi fost ascunse pentru a il impiedica pe presedintele SUA sa le semneze. Printre documentele mentionate se numara si unul care ar fi permis retragerea Statelor Unite din Acordul Nord-American de Comert Liber si dintr-un acord de liber comert cu Seulul.