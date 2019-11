Aflat intr-o vizita surpriza in Afganistan, Trump a anuntat reluarea negocierilor cu talibanii

Ziare.

Vizita lui Trump a fost tinuta secreta pana la aterizare din motive de securitate. Ea nu a durat mai mult de cateva ore si a avut loc cu prilejul Zilei Recunostintei, relateaza AFP."Talibanii vor un acord si avem intalniri cu ei. Le spunem ca este necesara o incetare a focului, inainte nu voiau o incetare a focului, dar acum vor", a declarat el dupa o intalnire cu omologul sau, presedintele Ashraf Ghani, in baza americana de la Bagram."Cred ca lucrurile cu siguranta vor functiona asa", a spus el."Vom ramane atata timp cat nu exista un acord sau pana cand vom obtine o victorie totala si ei vor cu adevarat sa ajungem la un acord", a precizat liderul de la Casa Alba.Presedintele a plecat in cel mai mare secret din Florida miercuri seara si informatia privind vizita sa nu a fost facuta publica decat dupa sosire. Jurnalistii care au mers cu el in avion au aflat despre destinatia avionului prezidential doar cu doua ore inainte de sosire.Presedintele american s-a aflat impreuna cu soldatii SUA de Ziua Recunostintei, a pozat impreuna cu ei si a mancat o portie de curcan, dupa care a sustinut un discurs in fata lor intr-un hangar."Am calatorit 8.331 de mile pentru a fi aici in aceasta seara dintr-un singur motiv: pentru a va spune in persoana ca aceasta Zi a Recunostintei este una speciala, ca totul merge foarte bine si ca tara este mai puternica din punct de vedere economic decat a fost vreodata", a spus Donald Trump.