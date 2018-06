AFP a publicat textul acordului comun de la summitul Trump-Kim din Singapore

Ziare.

"Presedintele Trump si presedintele Kim Jong Un au avut un schimb de opinii complet, aprofundat si sincer cu privire la probleme referitoare la stabilirea unor relatii intre Statele Unite si RPDC (Republica Populara Democratica Coreea, numele oficial al Coreei de Nord) si edificarea unui regim de pace solid si durabil in peninsula coreeana. Presedintele Trump s-a angajat sa furnizeze garantii de securitate RPDC, iar presedintele Kim Jong Un si-a reafirmat angajamentul ferm si de nezdruncinat fata de denuclearizarea completa a peninsulei coreene.Convinsi (de faptul) ca stabilirea unor noi relatii (intre) Statele Unite si RPDC va contribui la pacea si prosperitatea peninsulei coreene si lumii si recunoscand ca stabilirea unei increderi reciproce poate promova denuclearizarea peninsulei coreene, presedintele Trump si presedintele Kim Jong Un declara:1. Statele Unite si RPDC se angajeaza sa stabileasca noi relatii intre Statele Unite si RPDC, conform dorintei de pace si prosperitate a popoarelor celor doua tari.2. Statele Unite si RPDC isi vor uni eforturile pentru a construi un regim de pace durabil si stabil in peninsula coreeana.3. Reafirmand Declaratia de la Panmunjom din 27 aprilie 2018 (publicata in cadrul summitului intercoreean), RPDC se angajeaza sa actioneze in vederea denuclearizarii complete a peninsulei coreene.4. Statele Unite si RPDC se angajeaza la gasirea ramasitelor prizonierilor de razboi si celor dati disparuti in lupta, inclusiv la repatrierea imediata a celor care sunt deja identificate.Recunoscand ca summitul Statele Unite/RPDC, primul din istorie, este un eveniment de mare importanta, un reper prin faptul ca da pagina unor decenii de tensiuni si ostilitati intre cele doua tari si anunta un viitor nou, presedintele Trump si presedintele Kim Kong Un se angajeaza sa puna in aplicare prevederile acestei declaratii comune in mod exhaustiv.Statele Unite si RPDC se angajeaza sa organizeze cat mai curand posibil o continuare a negocierilor prin secretarul de Stat Mike Pompeo si un omolog de rang inalt din RPDC, pentru a pune in aplicare rezultatele summitului Statele Unite/RPDC:Presedintele Donald Trump si presedintele Kim Jong Un s-au angajat sa coopereze in vederea dezvoltarii unor noi relatii intre Statele Unite si RPDC si promovarea pacii, prosperitatii si securitatii peninsulei coreene si lumii".