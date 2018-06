AFP: Kim Jong Un si Trump elogiaza un summit istoric, dar fara sa faca vreun progres major

STRANGERE DE MANA FARA PRECEDENT

RELAXAREA LUI KIM

Intrebat despre aceasta miza cruciala, dupa decenii de tensiuni in centrul carora se afla ambitiile atomice ale Coreei de Nord, presedintele american a dat asigurari ca "procesul" de "denuclearizare" ar putea sa inceapa acum "foarte rapid".Insa formularea declaratiei comune ramane destul de vaga, inclusiv in ceea ce priveste calendarul.Ea reia precedente angajamente ale Phenianului - niciodata puse in aplicare -, fara sa precizeze ca "denuclearizarea" sa fie "verificabila si ireversibila", asa cum cereau Statele Unite inaintea summitului din Singapore."Kim Jong Un si-a reafirmat angajamentul ferm si de nezdruncinat in favoarea unei denuclearizari complete a peninsulei coreene", scrie in acest text, pe care cei doi lideri se angajeaza sa-l puna in aplicare "in totalitate" si "foarte rapid".In opinia lui Vipin Narang, un profesor la Massachusetts Institute of Technology (MIT),"In acest stadiu nu exista vreun motiv sa credem ca acest summit va conduce la ceva mai concret de-atat pe frontul dezarmarii", a declarat el pentru AFP.Analisti si istorici amintesc la unison caIn 1994, iar apoi in 2004, acorduri au fost incheiate, insa niciunul dintre ele nu a fost pus vreodata in aplicare.Intalnirea - prima intre un presedinte american in functie si un lider nord-coreean - a fost marcata de strangeri de mana "apasate" intre cei doi lideri, o imagine de neimaginat in urma cu doar cateva luni, pe cand schimbau amenintari si invective.Kim Jong Un a apreciat ca a "dat pagina trecutului", dupa ce a depasit "numeroase obstacole", pentru a ajunge la aceasta intalnire, care este "un preludiu al pacii".Donald Trump a salutat "relatia foarte speciala" stabilita cu cel mai puternic om de la Phenian, care conduce tara cu o mana de fier, la fel ca tatal si bunicul sau, inaintea sa.Zambind, presedintele american a apreciat de asemenea ca aceasta "intalnire fantastica" s-a desfasurat "mai bine decat si-ar fi imaginat oricine", permitand sa se faca "multe progrese".Donald Trump l-a acoperit pe Kim Jong Un in superlative si cu semne de atentie apasate si s-a declarat pregatit sa-l invite la Casa Alba."Este o victorie enorma pentru Kim Jong Un, care a dat o adevarata lovitura cu intalnirea sa fata in fata cu presedintele" american, releva Michael Kovrig, de la International Crisis Group (ICG) din Washington, subliniind ca tatal sau si bunicul sau doar "au visat la asa ceva"."Pentru Statele Unite, ca si pentru comunitatea internationala, acesta este un punct de plecare pozitiv in vederea unor negocieri care ar urma sa fie indelungate si dificile", adauga el.Aceste negocieri, purtate, de partea americana, de catre secretarul de Stat Mike Pompeo, un actor-cheie in relansarea dialogului cu Coreea de Nord, vor incepe "cat mai curand", potrivit documentului comun.China, principalul partener al Phenianului, a salutat imediat inceputul unei "noi istorii", indemnand-si totodata vecinul la o "denuclearizare totala".Ajuns la putere fara cea mai mica experienta diplomatica, Donald Trump si-a asumat riscuri mari, mizand, in urma cu trei luni, pe un summit cu Kim Jong Un, cu care a facut schimb de amenintari si insulte luni de zile.La un pic mai bine de 500 de zile de la instalarea sa la Casa Alba, el a jucat unul dintre momentele cele mai importante ale presedintiei sale pe scena internationala, pe care si-a pus o multime de lideri in spate, inclusiv aliati ai Statelor Unite.Kim Jong Un, care nu a efectuat pana in acest an vreo vizita oficiala in strainatate, a parut foarte relaxat, de cand a sosit in Singapore.Luni seara, liderul nord-coreean, care conduce una dintre cele mai inchise tari din lume, si-a oferit o spectaculoasa iesire nocturna si a vizitat - vizibil incantat - cele mai frecventate locuri turistice din oras.Arsenalul nuclear nord-coreean i-a adus Phenianului o impresionanta serie de sanctiuni ONU de-a lungul anilor.Cu scopul de a convinge Coreea de Nord sa renunte la el, in contextul in care regimul l-a considerat dintotdeauna o forma de "asigurare de viata", presedintele Trump s-a angajat oficial si personal, in documentul comun, sa ofere "garantii de securitate" - ele vor fi "unice" si "diferite" de cele propuse pana acum, a promis luni Mike Pompeo."Punerea in scena a acestui summit, strangerile de mana cu steaguri ca decor, seamana, din toate punctele de vedere, unei intalniri intre doi sefi de stat suverani cu relatii diplomatice normale", a scris pe Twitter analistul Ankit Panda."Efectul de legitimare a regimului din Coreea de Nord este de netagaduit", subliniaza el.