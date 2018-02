Ambasada SUA in Israel ar putea fi mutata la Ierusalim in luna mai

Ziare.

Doi oficiali din cadrul Administratiei de la Washington au declarat sub protectia anonimatului pentru agentia Associated Press ca sediul din Ierusalim al ambasadei SUA va fi deschis in mai 2018.Congresul SUA a fost instiintat vineri despre aceasta decizie. Planul privind mutarea ambasadei a fost semnat joi de secretarul de Stat, Rex Tillerson, au declarat sursele citate.Cei doi oficiali au preferat sa faca anuntul sub protectia anonimatului intrucat nu sunt autorizati sa discute public despre acest plan.Statul Israel va marca 70 de ani de la infiintare pe 14 mai 2018.Simplul anunt privind mutarea ambasadei SUA la Ierusalim a generat proteste violente in regiune, iar toate ambasadele americane din Orientul Mijlociu au crescut nivelul de alerta, astfel ca mutarea propriu-zisa a institutiei in acest oras va genera cu siguranta o situatie exploziva.Dintre toti presedintii americani care au avut pe agenda aceasta mutare controversata si periculoasa, Donald Trump este singurul care s-a incumetat sa o faca fara a sta prea mult pe ganduri.