Ambasadorul SUA la UE ar fi un pericol pentru securitate: A bagat romani la Casa Alba, desi nu erau invitati oficial

Fiona Hill, fost consilier pe politica externa, a fost audiata, saptamana trecuta, in cadrul procedurii de impeachment care il vizeaza pe presedintele american.Audierea a avut loc cu usile inchise, insa doua surse apropiate anchetei au dat aceste detalii cotidianului american New York Times Ea a declarat ca il considera pe Gordon D. Sondland, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Uniunea Europeana, un potential risc de securitate nationala, deoarece este nepregatit pentru o astfel de functie.Hill nu l-a acuzat pe Sondland ca a actionat in mod intentionat pentru a-si pune tara in situatie de risc, dar i-a descris actiunile ca fiind "lipsite de sens", "ca si cum ai conduce intr-un loc necunoscut fara GPS".In marturia ei, Hill si-a detaliat temerile referitoare la Sondland: "El reprezinta un risc de securitate, deoarece actiunile sale l-au facut vulnerabil in fata guvernelor straine care i-ar putea exploata aceasta lipsa de experienta".Ea a mai spus ca, de multe ori, Sondland isi folosea telefonul personal pentru chestiunile diplomatice oficiale. In plus, ambasadorul le-ar fi spus in mod repetat oficialilor straini ca sunt bineveniti la Casa Alba ori de cate ori vor ei.Hill a mai povestit ca invitatiile sale erau extrem de neobisnuite si nici nu erau comunicate oficialilor de la Casa Alba.Ca sa-si justifice afirmatia, Hill a dat drept exemplu un episod in care au fost implicati oficiali romani, dar ale caror nume nu au fost mentionate.Avocatul lui Sondland a refuzat sa comenteze pe marginea acestui subiect.