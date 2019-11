Ambasadorul SUA la UE recunoaste ca a conditionat ajutorul pentru Ucraina de investigatiile cerute de Trump

Ziare.

com

"Am spus ca reluarea ajutorului american este improbabila pana cand Ucraina nu va face o declaratie anticoruptie publica despre care am discutat pe parcursul mai multor saptamani", a afirmat Sondland intr-un document publicat marti de trei comisii din Camera Reprezentantilor care efectueaza investigatia pentru demiterea presedintelui, in care descrie o conversatie avuta cu un oficial ucrainean pe 1 septembrie.Sondland a mai afirmat ca oficialul ucrainean l-a presat sa ofere detalii despre ceea ce doreste mai exact Trump in schimbul deblocarii ajutorului aprobat de Congres.Ambasadorul si-a amintit ca i-a spus oficialului ucrainean ca daca Ucraina doreste ajutorul militar american, atunci noul presedinte Volodimir Zelenski trebuie sa faca o declaratie publica referitoare la lansarea investigatiilor menita sa aduca beneficii politice lui Trump.Revizuirea de patru pagini a declaratiei facuta de Sondland a fost depusa luni, cu o zi inainte de publicarea intregii declaratii de catre investigatorii pentru demiterea presedintelui din Camera Reprezentantilor.Noua declaratie a lui Sondland, care este inca ambasador la UE, risca sa submineze afirmatiile lui Trump si ale aliatilor sai politici, care au negat in repetate randuri ca ajutorul de aproape 400 de milioane de dolari aprobat de Congres a fost folosit de Trump ca parghie pentru presarea Ucrainei sa lanseze investigatii.Un purtator de cuvant al Casei Albe nu a reactionat imediat solicitarii CNBC de a raspunde la noile dezvaluiri facute de Sondland.Ambasadorul a explicat schimbarea declaratiei prin faptul ca declaratiile altor fosti si actuali oficiali ai administratiei in cadrul investigatiei l-au facut "sa isi reimprospateze amintirile" si l-au determinat sa scrie o anexa la depozitia originala.In declaratia originala din octombrie, Sondland a afirmat ca este clar ca administratia Trump a conditionat o vizita la Casa Alba a lui Zelenski de acceptarea de catre Ucraina a ceea ce doreau Trump si avocatul sau personal Rudy Giuliani."Au existat solicitari, nu-i asa, ca o investigatie sa aiba loc referitoare la 2016 sau Burisma? Au existat sau nu aceste solicitari?", l-a intrebat unul dintre investigatori pe Sondland, potrivit declaratiei sale publicata marti."Pana la urma da", a replicat Sondland."Si este corect de afirmat ca a trebuit sa transmiteti solicitarile respective, sa acceptati ceea ce au dorit presedintele si avocatul acestuia, pentru a organiza aceasta intalnire pe care o considerati foarte importanta?", a intrebat un investigator."Cred ca este corect", a spus Sondland.Giuliani si Trump au dorit ca Ucraina sa anunte doua investigatii: Prima referitoare la o companie ucraineana, Burisma, din al carei consiliu de administratie a facut parte fiul rivalului politic al lui Trump, fostul vicepresedinte democrat Joe Biden, Hunter. A doua investigatie, potrivit lui Sondland si altora, se referea la amestecul Ucrainei in alegerile prezidentiale americane din 2016.Acuzatiile ca Ucraina s-a amestecat in alegerile prezidentiale americane din 2016 sunt lipsite de substanta si par sa se bazeze pe o teorie a conspiratiei care contrazice concluziile fostului consilier special Robert Mueller ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidentiale din SUA, in favoarea lui Trump.Fostul trimis special al Statelor Unite in Ucraina Kurt Volker a depus la randul lui marturie in octombrie, iar declaratia a fost publicata marti.Fosti si actuali oficiali ai administratiei au declarat ca Volker si Sondland, impreuna cu secretarul pentru Energie Rick Perry, au fost supranumiti "three amigos" si acuzati ca au purtat negocieri ascunse cu guvernul ucrainean.Potrivit depozitiilor facute de Volker si Sondland, cei doi au primit ordin din partea presedintelui sa colaboreze indeaproape cu Giuliani.Volker a spus ca a fost motivat sa participe la politica externa ascunsa de dorinta de a imbunatati relatiile dintre SUA si Ucraina, considerand ca acest lucru s-ar intampla doar daca l-ar convinge pe Trump ca noul presedinte ucrainean doreste sa il ajute.Volker a colaborat strans cu Giuliani timp de mai multe luni si a avut un rol major in aranjarea convorbirii telefonice a lui Trump cu Zelenski, in cursul careia trump i-a cerut acestuia "un favor".Sondland a afirmat initial ca nu a cunoscut faptul ca in spatele insistentei lui Trump ca Ucraina sa lanseze investigatiile referitoare la Burisma si 2016 au legatura cu politica interna. Acesta a mai spus ca nu a crezut ca a existat o conditionare "quid pro quo" (favor contra favor) cu Ucraina.Dar noua sa declaratie pare sa contrazica acest lucru, ca si mesajele text intre Sondland, Volker si alti oficiali americani si ucraineni de rang inalt, publicate in cadrul investigatiei de destituire din Camera.Investigatia din Camera cerceteaza daca Trump a abuzat de functia sa pentru a presa Ucraina sa il investigheze pe un rival politic al sau si, in acest caz, daca aceste actiuni se incadreaza la "delicte si ilegalitati" care justifica procedura de destituire si posibila inlaturare din functie.