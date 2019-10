Ambasadorul SUA la UE va depune marturie pentru destituirea lui Trump, desi Departamentul de Stat i-a interzis

Ziare.

Democratii care conduc ancheta in Camera Reprezentantilor i-au trimis miercuri o citatie pentru a-l audia cu privire la dosarul ucrainean, care se afla in centrul procedurii de destituire care il vizeaza pe Trump."In pofida consemnului actual al Departamentului de Stat de a nu depune marturie, ambasadorul Sondland va onora citatia comisiilor (Camerei) si este nerabdator sa depuna marturie" joi 17 octombrie, au scris avocatii sai, Robert Luskin si Kwame Manley, intr-un comunicat.Apropiat de Donald Trump, acest om de afaceri care a facut avere in sectorul hotelier intentioneaza sa raspunda "pe deplin si sincer la intrebarile comisiilor", sustin avocatii sai. El "a actionat mereu cu integritate", afirma ei.Ambasadorul nu va putea totusi sa prezinte documentele solicitate de democrati, intrucat diplomatia americana dispune de "singura autoritate" in materie. Gordon Sondland "spera ca aceste documente vor fi prezentate la comisii" pana joi, potrivit avocatilor sai.Presedintele american a explicat marti ca nu putea sa autorizeze marturia lui Sondland, care a donat contributii pentru finantarea campaniei sale, intrucat asta ar fi insemnat sa-l lase sa fie audiat de "un tribunal fals total partinitor", condus de opozitia democrata.Dupa aceea s-a declansat un adevarat razboi deschis intre Donald Trump si democratii din Congres pe tema acestei anchete, Casa Alba anuntand in cursul zilei ca va refuza de acum inainte sa coopereze.Anuntul venirii la audiere a ambasadorului Sondland intervine in contextul in care fosta ambasadoare a SUA in Ucraina Marie Yovanovitch era asteptata in Congres vineri dimineata. Ea a fost rechemata brusc la Washington, in luna mai a acestui an.