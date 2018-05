Amenintarea Putin este reala si in crestere! Interviu cu primul roman desemnat sa se ocupe de relatia complicata dintre UE si SUA

Ce impact a avut Administratia Donald Trump asupra relatiilor SUA-Uniunea Europeana?

Poate suplini Uniunea Europeana prin politici specifice retragerea SUA din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice sau exista posibilitatea de a obtine o intoarcere a Washingtonului in acest acord? Cum afecteaza politicile de mediu ale Uniunii aceasta decizie a Administratiei Trump?

Din pozitia primului roman care va reprezenta Uniunea Europeana in relatia cu SUA, care este perspectiva "amenintarii" Rusiei asupra statelor din estul Europei si cum poate fi redusa?

Cum va afecta Brexit-ul relatia dintre Uniunea Europeana si SUA? Exista vreo strategie la Bruxelles pentru a se evita eventuale dificultati?

Ce posibilitati reale mai sunt ca negocierile TTIP (tratatul comercial Uniunea Europeana - SUA) sa avanseze in situatia in care administratia de la Casa Alba se opune acestui tratat?

De ce lideri ai majoritatii parlamentare din Romania spun ca parteneriatul strategic cu SUA nu a creat si un parteneriat comercial consistent intre cele doua state? E adevarat? Ce ar trebui sa faca Romania pentru a atrage investitii americane intr-o masura mai mare?

Influenta Rusiei in Europa de Est poate pune in pericol parteneriatul strategic? Cum se poate apara Romania?

Ce ar trebui sa faca Romania pentru a dezvolta parteneriatul cu SUA si cum poate sprijini dezvoltarea relatiei dintre Uniunea Europeana si Statele Unite?

Solidaritatea dintre SUA si Uniunea Europeana in cazul Sripkal va avea urmari in ce priveste descurajarea reprezentantilor Rusiei de a sustine "razboiul hibrid" impotriva democratiilor occidentale?

Intr-un interviu acordat, Nicolae Stefanuta ne-a vorbit despre statele americane care inca respecta Acordul de la Paris, desi presedintele Trump l-a denuntat, dar si despre educatie, singura care reduce riscul imbecilitatii generate de inflatia informatiilor false.Nicolae Stefanuta este functionar roman al Uniunii Europene din 2007. Din 2012 gestioneaza portofoliul relatiei parlamentare intre UE si SUA si in 2018 a fost nominalizat sa conduca relatia bilaterala in materie de politica externa in cadrul Biroului de legatura al Parlamentului European cu Congresul american, o premiera pentru un roman.Factorul Trump a dus paradoxal la mai multa integrare europeana. Un prim impact a fost replierea imediata. Avand in vedere cateva ezitari la inceputul mandatului, Uniunea Europeana a constientizat ca trebuie sa fie in stare la nevoie sa se apere singura. Au urmat PESCO si alte initiative in domeniul apararii, cu obiectivul de a crea o piata europeana a apararii.Cu cat lucrurile se asaza in administratia americana, insa, cu atat contactele traditionale si bunele relatii revin.De curand, a fost instalat noul sef al Departamentului de Stat, Mike Pompeo. Pe relatia cu Europa, avem un om care cunoaste foarte bine Romania si care este un adept al integrarii europene, secretarul de stat adjunct Wess Mitchell . In curand sper sa avem si un ambasador SUA la Uniunea Europeana in traditia predecesorilor sai.Cu ajutorul tuturor acestora, relatia noastra poate sa-si reia cursul normal, una ce a determinat mersul lumii in ultimii 70 de ani.UE si SUA castiga mereu atunci cand merg impreuna.UE actioneaza destept in privinta acordului de la Paris si a climei.O sa va surprinda, dar la nivel sub-federal, sunt multe state gata sa mearga mai departe. California, Oregon, Washington, New York, Massachussetts si altele sunt parte a unei initiative voluntare de reducere a emisiilor de carbon.L-am intalnit pe guvernatorul Californiei, Jerry Brown, si el spune ca, in ciuda faptului ca sunt in afara Acordului de la Paris, multe state americane, unele de talia unor state mari europene, indeplinesc si implementeaza cu varf si indesat Acordul de la Paris.Uniunea Europeana coopereaza cu aceste state si astfel ocoleste barajul impus de presedintele SUA.In acelasi timp, nu m-ar mira ca Donald Trump sa revina asupra acestei decizii, mai ales daca intrarea ar deschide noi oportunitati de investitii, asa cum s-a intamplat in Germania.Presedintele Trump actioneaza dupa o foaie de parcurs promisa in campanie. Presedintele dintr-un al doilea mandat insa ar putea actiona altfel si lucra mai mult la mostenirea pe care o lasa, cum se spune, la felul in care vrea sa ramana in istorie.Amenintarea Putin este prezenta, reala si in crestere. Ma astept la o deteriorare a relatiilor undeva din toamna. Este o perioada in care Rusia trebuie sa-si atenueze imaginea externa agresiva pentru a putea profita economic si in termeni de imagine de pe urma Campionatului Mondial de fotbal pe care il gazduieste.Putin nu respecta diplomatia, Putin intelege forta. A dovedit singur ca intrarea in Organizatia Mondiala a Comertului si cateva sute de tratate de prietenie si buna intelegere sunt simplu praf in ochi. Putin nu crede in multilateralism, Putin are ca misiune restabilirea zonei de influenta si ocupatie din perioada URSS si rearanjarea sistemului de relatii internationale pe fundamentul unor noi piloni, cel rusesc si cel chinezesc.Pentru moment, aceasta cooperare functioneaza, desi stim din istorie ca ea are contradictii interne importante.Cum poate fi redusa aceasta amenintare? Avand ochii larg deschisi. Garantand ca fortele noastre armate sunt bine dotate si pregatite. Obstructionand terenul de joaca pe care Rusia il foloseste acum: influentarea mintilor si alegerilor oamenilor. Reducand usurinta cu care se propaga stirile false. As mai spune si prin educatie:Brexit este o chestiune nu doar europeana, ci si transatlantica. Marea Britanie nu trebuie crucificata pentru Brexit, ci trebuie mentinuta in sistemul economic si mai ales de aparare al Vestului.De altfel, este cunoscut faptul ca Marea Britanie va fi primul stat cu care SUA vor negocia un tratat comercial de amploare, dupa NAFTA Echilibrul care trebuie gasit este unul fin. Da, Brexit trebuie sa fie urmat de consecinte, altfel notiunea de membru isi pierde din sens. Da, cetatenii europeni trebuie protejati, iar drepturile lor mentinute, un deziderat la fel de important pentru milioanele de britanici ce locuiesc pe continent. Da, UK trebuie sa ramana aproape de UE.Posibilitati minime si acest lucru nu este rau. Adevarul este ca niciunii nu eram pregatiti cu adevarat sa avem astazi un astfel de tratat Pasi mici in loc de pasi mari. Timpul trece si in vidul pe care il lasa UE si SUA paseste cu incredere China, in special in ce priveste stabilirea unor standarde la nivel global. Trebuie abdicat de la principiul "totul sau nimic" si vazut exact care sunt interesele care ne unesc.Desigur, anuntul Casei Albe in privinta tarifelor la otel nu ne ajuta, acel termen de 1 iunie trebuie eliminat urgent pentru Uniunea Europeana. Tacticile agresive de negociere ale presedintelui american fac mult rau in termeni de incredere.Pentru ca astfel pot justifica propria insuficienta in materie de justitie. Ceea ce poate face Guvernul sa atraga si mai multe investitii americane si de oriunde este sa ofere un mediu stabil, corect, previzibil.Conform datelor MAE, balanta comerciala cu SUA ne este favorabila. Exportam de un miliard de dolari si importam in valoare de 500 de milioane. Cu toate acestea, SUA sunt abia pe locul 14 la investitii in Romania. Trebuie sa ne intrebam de ce apare acest decalaj.Deocamdata aceasta influenta este mai degraba un motor pentru parteneriatul strategic. De ceea ce trebuie sa ne pazim este castigarea mintilor si sufletelor concetatenilor nostri de un discurs rusesc propagat in defavoarea noastra.Romania este un jucator important in ecuatia UE-SUA. Romania trebuie sa aiba o politica intern-europeana de integrare si una conservatoare externa si de aparare.In momentul de fata, inconjurati de state care au fie interese diferite (Ungaria), fie o istorie diferita in relatia cu Rusia (Bulgaria), Romania poate fi campionul traditiei occidentale in aceasta parte a lumii.America este interesata ca UE sa isi asume un rol mai important in Balcani. Aici ne putem impune ca un actor important. Insa noi, in momentul de fata, nu avem atata influenta sau vointa in state ca Serbia de exemplu, incat sa impunem extradarea unui celebru urmarit penal.Nu va schimba nimic o strategie care este pusa in miscare de aproape doua decenii.Cu toate acestea, solidaritatea europeana in momente critice este esentiala. Cazul Skripal, cel al agentului otravit in mijlocul unui oras englezesc si reactia dura si uniforma la nivel de UE care a urmat dupa sunt momente importante si pregatitoare.La fel se intampla pe partea cealalta a Atlanticului. Confruntat cu incertitudine la Casa Alba privind sanctiunile de exemplu, Senatul american a codificat prin lege aceste sanctiuni printr-un vot care nu lasa loc de speculatie: 98 la 2.Acestea sunt semne ca stim sa actionam impreuna cand e cazul.