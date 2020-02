America lui Donald Trump: reintoarcerea la "American Dream"

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Economia americana este o masinarie care are nevoie de combustibil din abundenta. Iar combustibilul sunt banii care alimenteaza consumul. Consumul americanilor este cel mai puternic motor economic care a fost vreodata inventat. Pentru a mentine functional un astfel de motor urias e nevoie de sume enorme de bani care sa intretina arderile intense din interiorul acestei masini. Iar banii nu pot veni decat din salarii. Salariile alimenteaza consumul de zi cu zi al familiilor americane, salariile alimenteaza fondurile de pensii si de sanatate, care sunt cei mai importanti investitori din America. In fine, salariile alimenteaza si bancile cu rate la creditele ipotecare.Acesta este, pe scurt, mecanismul economic american, unic pe glob prin dimensiunea uriasa a consumului. In mod evident, cel mai important indicator de sanatate al primei economii a planetei este rata somajului. Urmat de un indicator specific, numit "non-farm payrolls", adica numarul de noi angajati care nu lucreaza in agricultura (munca sezoniera).Dar haide sa comparam si cu celelalte economii occidentale:Da, sunt si rate mai mici ale somajului, cum ar fi 2,2% in Japonia sau 3,2% in Germania. Dar, oameni buni,, in Franta de 8,4%, in Italia de 9,8%, in Spania de 13,7%, in Canada de 5,6%, in Australia de 5,1%.Reducerea somajului reprezinta cea mai importanta realizare a administratiei Trump si cel mai valoros combustibil al economiei americane, bazata pe consum.In ceea ce priveste celalalt indicator, numarul de salarii nou aparute (in afara celor din agricultura) "", meritul major al lui Trump este ca a mentinut un ritm mediu lunar de 200.000 de noi salarii, aducand, de exemplu, in tot anul 2019, 2,1 milioane de noi salarii in economie.Marele merit al lui Trump este acela ca a reusit redresarea evolutiei economice, dupa caderea ritmului de crestere din 2015. Haide sa comparam cu restul lumii occidentale si in primul rand cu zona Euro:Pai, ce avem noi aici? In vreme ce americanii au ritmuri de crestere de peste 2% in toti cei trei ani ai mandatului Trump (pe 2019 avem 2,3%), mandrii posesori ai monedei Euro au un maxim de crestere cu 3% prin 2017, iar de atunci tot scade pana la 1,1% anul trecut! Da, anul trecut, cand americanii au crescut cu 2,3%, germanii au crescut cu doar 0,6%, francezii cu 0,8%, Japonia cu 0,8%, Marea Britanie cu 1,2% etc., orice analiza economica incepe si se sfarseste cu evolutia indicilor Dow Jones si S&P 500. Si iata ce s-a intamplat in ultimii trei ani:Adica, in ianuarie 2017, indicele Dow Jones era putin peste 19.000 puncte, iar astazi este peste 29.000 puncte.In vremea asta, bursele europene au crescut cam cu 30%, avand rate de crestere cam cu 40-50% mai mici decat cea de la New York. Asta in conditiile in care capitalizarea bursei new-yorkeze se ridica la peste 30.000 miliarde de dolari (30 trilioane de dolari), iar cea mai mare bursa europeana (DAX, de la Frankfurt) are o capitalizare de 1.400 miliarde de dolari. De altfel, in ianuarie 2020, doar capitalizarea companiei Appple a depasit intreaga capitalizare a bursei de la Frankfurt!!! ().Si asta e numai un exemplu pentru a intelege ce sume imense se misca prin piata de capital americana...America are, totusi, un "calcai al lui Ahile" si anume deficitele foarte mari, atat cel de cont curent (2,3% din PIB) cat si cel bugetar.. In ultimele 4 trimestre (IV din 2018, I, II si III din 2019) rezultatul contului curent s-a tot redus, de la 134 miliarde de dolari la 130 miliarde de dolari, apoi la 128 si in final a ajuns la 124 miliarde de dolari. Ce s-a intamplat: exporturile (trimestrul III 2019, ultimul prelucrat) au scazut cu 0,9 miliarde, dar importurile s-au redus cu 4,5 miliarde de dolari. Excedentul comertului cu servicii a urcat la 72 miliarde de dolari, excedentul veniturilor externe primare a crescut si el la 69 de miliarde de dolari, iar deficitul aferent veniturilor secundare a crescut la 36 miliarde de dolari ().In fine,).Taxele vamale suplimentare impuse marfurilor chinezesti si-au facut efectul: importurile din China au cazut cu 18% in 2019, de la 419 miliarde de dolari (2018) la 345 miliarde de dolari. In plus, in 2019, americanii au marcat anul cu cel mai redus deficit comercial aferent materiilor prime energetice (sub 14 miliarde de dolari), ca efect al faptului ca Statele Unite au devenit primul producator mondial de petrol si gaze, fiind deja o superputere energetica.Avutia medie in Statele Unite este de 432.000 dolari pentru fiecare adult (). Spre comparatie, fiecare adult canadian a acumulat 295.000 dolari, fiecare adult francez 276.000 dolari, fiecare adult german 216.000 dolari, averea medie a unui adult italian este de 234.000 dolari, a unui japonez de 238.000 dolari, iar a unui roman de 43.000 dolari. Toate aceste sume se gasesc in. Sunt si adulti mai bogati ca americanii, dar doar in Elvetia (532.000 dolari in medie)...Avutia totala a americanilor a urcat cu 3.848 miliarde de dolari din 2018 pana in 2019, a chinezilor cu 1.889 miliarde de dolari, a germanilor cu 262 miliarde de dolari etc.:. Pentru comparatie, un procentaj mai mare al milionarilor gasim doar in Elvetia (11%), iar al celor cu sute de mii de dolari in Marea Britanie, Taiwan si Elvetia.). Daca vrem sa avem un tablou al cresterii avutiei in 2019 fata de 2018 va invit sa privim urmatorul tabel:Desigur, Trump nu putea sa fie presedinte doar pentru economia Americii, el era obligat sa faca si politica. Si a facut-o din plin, ceea ce l-a facut controversat si l-a adus in postura de subiect principal pentru toate televiziunile si ziarele din lume. Cu o candoare si o vigoare specifice unui proaspat venit in politica, Trump s-a aruncat direct in miezul unor controverse istorice pentru societatea americana: a ideologizat profund lupta cu adversarii sai democrati, descriind-o ca pe o confruntare ideologica cu "socialistii".E drept ca si democratii si-au pierdut total echilibrul, alunecand spre un stangism primitiv, cu Alexandria Ocasio-Cortez debitand toate prostiile pe care le auzeai prin 1920 in celule marxiste din Berlin, cu senatoarea Elizabeth Warren promitand impozitarea averilor cu 2% pana la 6% anual, cu senatorul Bernie Sanders promitand confiscarea de locuinte de la bogati si impartirea la saraci si cu congresmen-ele Rashida Tlaib si Ilhan Omar luptand isteric in "armata"impotriva Israelului. Fost vice-presedinte al lui Obama, centristul Joe Biden nu reusesete sa isi aduca partidul inapoi la valorile clasice americane, pentru ca orice urma de credibilitate i s-a pierdut in urma scandalului de coruptie pe care l-a declansat in Ucraina.Trump a profitat de fiecare din excesele adversarilor sai si a devenit din ce in ce mai pronuntat "conservator", mergand pana la a fi primul presedinte american care participa si entuziasmeaza multimile la "Marsul pentru viata", o campanie nationala impotriva avorturilor.).Pentru a ma juca putin cu nervii habotnicilor anti-Trump de la noi si aiurea,Cat despre " Marsul pentru viata" si problematica avortului, am deosebita placere sa ii informez pe toti luptatorii pentru cauza democrata ca. Dar in 1990 era aproape 17 la mie!Daca nici asta nu e o problema reala (reducerea ratei natalitatii cu o treime in 30 de ani), atunci ce altceva mai poate sa ne preocupe?Cat despre politica externa, cu influenta redusa asupra electoratului american, totusi, ce sa mai spunem?Razboi comercial cu China? Normal, chinezii il declansasera de 20 de ani, atunci cand au inceput practica ""-ului si a deprecierii artificiale a monedei. Sanctiuni pentru Rusia, condamnarea Moscovei pentru anexarea Crimeii si transnistrizarea-ului? Pai cum sa apere americanii Europa, conform articolului 5 din tratatul NATO, daca noi ii lasam pe rusi sa ne sufle in ceafa? Pai, nu vreti voi sa puneti si niste capcane pentru pompierii care vin sa ne scoata din incendiu? Sanctiuni pentru Iran si uciderea lui Suleimani? Pai, cum vreti sa opreasca americanii expansiunea retelelor teroriste spre proprii aliati, mai ales spre Israel? Rugandu-se de ayatolahi sa-i omoare pe aliatii americanilor cu alifie? Ruperea antantei cu Berlinul si Parisul? Pai, Berlinul tocmai saboteaza principalul aliat de pe frontul de est (Polonia), construind o conducta de 110 miliarde mc gaz direct din Rusia pana in Germania. Iar Macron nu mai osteneste sa ceara incetarea sanctiunilor impotriva colegului de generatie al sotiei sale, sexagenarul Vladimir Putin (Vova pentru prietenii francezi)...Ei, hai, totusi, sa punem punct cu niste concluzii. Trump va fi reales pentru ca a inteles un lucru simplu: americanii isi doresc sa traiasca "American Dream"; daca si-ar fi dorit birocratie, locuinte de la stat si protejarea gandacilor impotriva autostrazilor s-ar fi mutat in Finlanda sau in Germania. Americanii isi doresc sa fie in continuare crestini sau evrei sau budisti sau musulmani; daca si-ar fi dorit sa transforme bisericile in discoteci, s-ar fi mutat in Franta. Americanii, de altfel, au niste dorinte simple: locuri de munca bine platite, bani pentru a putea sa consume, scoli si spitale bune. Nu se prea omoara dupa corectitudini politice sau dupa discursuri isterizante.Sa incheiem cu o lectura obligatorie - James Truslow Adams despre "American Dream" cartea sa din 1931