Americanii isi muta ambasada la Ierusalim pe 14 mai. Trump are de gand sa mearga personal la eveniment, in Israel

"Mutarea Ambasadei la Ierusalim a fost promisa de multi presedinti timp de mai multi ani. Toti au facut promisiuni de campanie si nu au avut niciodata curajul sa le puna in aplicare. Eu am facut asta, deci as putea merge acolo", a declarat Trump, vineri, citat de Jerusalem Post.Mutarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim ar urma sa aiba loc la data de 14 mai.Presedintele american a anuntat in decembrie 2017 decizia controversata de a considera orasul Ierusalim drept capitala Israelului si, implicit, de a muta acolo ambasada SUA.Decizia lui Donald Trump a fost criticata dur de Autoritatea Palestiniana, de Liga Araba, de numeroase tari musulmane, de Adunarea Generala ONU, Uniunea Europeana si Rusia.Ulterior, pe fondul criticilor, presedintele SUA a incercat sa isi nuanteze pozitia privind statutul Ierusalimului, refuzand sa excluda posibilitatea impartirii orasului si explicand ca israelienii si palestinienii trebuie sa stabileasca frontierele in oras.Liderul de la Casa Alba a transmis Israelului ca pacea necesita "compromisuri dure".Israelul considera orasul Ierusalim drept capitala sa eterna si indivizibila, potrivit terminologiei utilizate de liderii politici israelieni. Autoritatea Palestiniana vrea ca Ierusalimul de Est sa devina capitala viitorului stat palestinian.Israelul a anexat Ierusalimul de Est, dar marile puteri si Natiunile Unite nu recunosc suveranitatea israeliana asupra intregului oras, subliniind ca zonele trebuie negociate. Statele Unite sunt prima natiune care isi muta ambasada in Israel la Ierusalim.