"Americanii nu impun Romaniei mutarea ambasadei la Ierusalim, ..........dar vor concentrare absoluta pe .........inlaturarea coruptiei"

Este prima de acest fel la Bucuresti a oficialului american si reprezinta primul pas diplomatic facut de noul sef al Departamentului de Stat Mike Pompeo in ce priveste relatia cu tara noastra.Doamna Millard este un diplomat de cariera cu o experienta de 25 de ani in cadrul Departamentului de Stat. Printre alte functii pe care le-a detinut de-a lungul timpului se numara cea de ambasador in Tadjikistan in perioada 2016-2017, a lucrat in Kazahstan, Maroc, Nepal, India, Danemarca si Cehia.In aceste zile s-a intalnit cu oficiali ai Guvernului, ai institutiei prezidentiale, cu experti in politici publice si reprezentanti ai societatii civile. A facut si o vizita la baza militara de la Mihail Kogalniceanu unde a purtat discutii cu ofiteri din trupele americane si cele romane care desfasoara exercitii comune."Am fost numita in aceasta pozitie in septembrie 2017, iar in aceasta perioada am lucrat in Washington, fiind cel mai experimentat diplomat de cariera al departamentului pentru Europa. Am vrut foarte mult sa vizitez Romania pentru ca e o tara care are o relatie excelenta cu SUA, cooperam in foarte multe domenii, iar Romania a facut progrese uimitoare", a declarat doamna Millard la o intalnire cu jurnalistii care a avut loc la sediul Ambasadei SUA din Bucuresti Dupa o perioada tulbure la Departamentul de Stat care a culminat cu decizia presedintelui Donald Trump de a-l demite pe Rex Tillerson , seful Departamentului de Stat, si de a-l inlocui cu Mike Pompeo, fostul director CIA, vizita doamnei Millard reprezinta prima actiune importanta de refacere a puntilor de comunicare intre Washington si Bucuresti la toate nivelele, de la cel politic, pana la cel al societatii civile.Doamna Millard a vorbit despre parteneriatul dintre SUA si tara noastra ca fiind un bun castigat pentru ambele parti, remarcand "pozitia strategica foarte buna a Romaniei" in ce priveste asigurarea stabilitatii occidentale.In ce priveste tensiunea generata intre guvern si presedintie de propunerea lui Liviu Dragnea, liderul PSD, si sustinuta de premierul Dancila de mutare a ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, doamna Millard a declarat ca "discutiile cu oficialii romani pe aceasta tema sunt discutii deschise intre prieteni, iar aceste lucruri nu vor afecta parteneriatul strategic dintre Romania si SUA.Decizia presedintelui Donald Trump de a muta ambasada SUA la Ierusalim este una care are legatura cu situatia din teren, dar nu are impact asupra niciunei rezolutii finale. Guvernul meu lucreaza din greu la elaborarea unui plan de pace pentru Orientul Apropiat, iar ceea ce doreste Romania sau orice alta tara sa faca in aceasta privinta depinde exclusiv de decizia fiecareia", a declarat doamna Millard.Aceasta pozitie oficiala a SUA contrazice declaratiile alarmiste facute de Liviu Dragnea care-l acuza pe presedintele Iohannis ca pune in pericol relatia cu Statele Unite: "Noi nu putem sa stam indiferenti sa vedem ca niste aventuri generate de interesele altora pot pune Romania intr-o situatie de confruntare cu Statele Unite. Eu nu accept asa ceva si voi face tot ce-mi sta in putinta legal, constitutional si politic sa prevenim o astfel de atitudine si pozitie", a declarat liderul PSD.Insa atentia SUA e indreptata asupra politicilor anticoruptie pe care Romania le adopta."Vom fi alaturi de voi pe drumul reformelor", a spus doamna Millard, "sunt sigura ca veti trece peste aceste probleme, iar hotararea voastra de a moderniza tara, de a adopta valorile occidentale se va impune. Din pacate, marea provocare pentru Romania este sa faca fata relei vecinatati cu zonele de tensiune create de Rusia prin anexarea Crimeei si presiunea pusa pe Ucraina, sa faca fata la comportamentul inacceptabil practicat de Rusia".In ce priveste problemele legate de coruptie, doamna Millard, reprezentanta Departamentului de Stat al SUA, a sustinut ca, in ciuda schimbarilor din fruntea institutiei pe care o reprezinta, "si nu exista nici cel mai mic semn ca domnul Mike Pompeo ar fi schimbat ceva in aceasta directie.In fiecare tara regasim un anumit grad de coruptie, dar acest fapt trebuie sa ne faca sa muncim din greu pentru a limita acest fenomen si sunt sigura ca noi vom ramane concentrati pe acest obiectiv si speram sa avem un parteneriat bun in aceasta privinta aici, in Romania", a tinut sa prezinte doamna Millard punctul de vedere al Departamentului de Stat legat de fenomenul coruptiei din Romania.