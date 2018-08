Ampla campanie a presei din SUA, contra atitudinii lui Trump fata de mass-media: Jurnalistii nu sunt dusmani!

Ziare.

Cotidianul The Boston Globe a lansat saptamana trecuta un apel la demararea unei campanii de condamnare a "razboiului murdar" al presedintelui Trump impotriva mass-mediei, folosind hashtag-ul #EnemyOfNone (Dusmanul Nimanui) . Donald Trump a criticat in repetate randuri institutiile media care potrivit acestuia realizeaza "stiri false" citand surse anonime ce exprima opinii negative despre el, afirmand ca jurnalistii sunt "cea mai de jos forma a umanitatii", iar presa este "periculoasa si bolnava" sau "dezgustatoare".The Boston Globe a promis sa publice pe data de 16 august un editorial "privind pericolele asaltului Administratiei (Trump) asupra presei", si a indemnat alte institutii sa faca la fel.O serie de institutii mass-media americane, de la cotidiene nationale la publicatii locale, au promis ca vor raspunde apelul, la fel cum au facut si mai multe publicatii internationale, precum ziarul The Guardian."O presa libera are nevoie de tine", a titrat The New York Times, calificand atacurile lui Trump drept "periculoase pentru esenta vie a democratiei".Intr-un material intitulat "Jurnalistii nu sunt dusmanii", The Boston Globe a scris ca presa libera a fost un principiu de baza al Statelor Unite de peste 200 de ani si avertizand ca modul in care presedintele SUA se comporta fata de presa "trimite un semnal alarmant despotilor" din intreaga lume.The Guardian comenteaza ca liderul de la Casa Alba "pare sa aiba o politica calculata si consecventa de subminare, delegitimizare si chiar punere in pericol a activitatii presei".