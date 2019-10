Ancheta Trump - Ucraina: Departamentul pentru Energie refuza sa furnizeze documente Congresului

Ziare.

Pe 10 octombrie, trei comisii din Camera Reprezentantilor l-au citat pe Perry in legatura cu orice tip de implicare ar fi putut avea in a-l sustine pe presedintele Trump sa faca presiuni asupra omologului ucrainean Volodimir Zelenski pentru ca acesta sa il investigheze pe rivalul politic si fostul vicepresedinte democrat Joe Biden si pe fiul acestuia.Intr-o scrisoare adresata celor trei comisii, Melissa Burnison, asistenta a secretarului adjunct pentru energie, sustine ca ancheta de punere sub acuzare nu a fost autorizata in mod corespunzator. O copie a scrisorii sale a fost publicata online in mai multe publicatii din SUA."Chiar daca ancheta a fost autorizata in mod valabil, o mare parte din informatiile solicitate in citatie pare a consta in comunicari confidentiale ale puterii executive, care sunt potential protejate de privilegiul executiv", se afirma in scrisoare."Cu toate acestea, Departamentul isi mentine angajamentul de a colabora cu Congresul pe probleme de importanta comuna, gestionate in conformitate cu autorizatii si proceduri corespunzatoare", se arata in continuare.Acest raspuns urmeaza linia pozitiei comunicate de Casa Alba, care a declarat ca va refuza sa coopereze cu o ancheta de punere sub acuzare "nelegitima si neconstitutionala".Perry, care si-a prezentat joi demisia, a declarat intr-un interviu acordat vineri canalului Fox News ca i-a cerut presedintelui Trump sa il sune pe Zelenski pentru a discuta despre combaterea coruptiei si despre modul in care gazele naturale lichefiate din SUA ar putea contribui la reducerea dependentei Ucrainei de importul de gaze din Rusia. El a afirmat ca nu a vorbit niciodata despre Biden in nicio conversatie cu Zelenski sau cu Casa Alba.