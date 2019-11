Apar noi marturii privind implicarea lui Trump in dosarul ucrainean

Ziare.

David Holmes, angajat al ambasadei SUA la Kiev, a povestit o conversatie la care a asistat pe care ambasadorul american pe langa Uniunea Europeana Gordon Sondland ar fi avut-o cu Donald Trump intr-un restaurant din capitala Ucrainei, scrie AFP, citand CNN.Aceasta discutie ar fi avut loc pe 26 iulie, a doua zi dupa apelul controversat in cadrul caruia Trump i-a cerut omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski sa declanseze o ancheta asupra democratului Joe Biden, bine plasat pentru a-l infrunta in alegerile prezidentiale din 2020.Potrivit unei copii a declaratiei lui Holmes de vineri, obtinuta de CNN, Sondland i-ar fi spus miliardarului republican ca il are pe Zelenski "in buzunar"."Deci va face ancheta?" asupra lui Joe Biden, ar fi intrebat atunci Trump, caruia i s-a raspuns ca presedinte ucrainean este gata sa faca "tot" ce i s-ar cere.David Holmes a spus ca nu a luat notite de la aceasta conversatie, dar a dat asigurari ca isi aminteste "cu claritate" ca vocea lui Trump era "foarte puternica si recognoscibila".Marturia sa ar putea da o lovitura argumentelor republicanilor, potrivit carora opozitia democrata nu dispune decat de o proba directa in ancheta vizandu-l pe Donald Trump: stenograma convorbirii cu Zelenski despre care miliardarul republican a spus ca a fost "perfecta".