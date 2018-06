Apostrofat de Macron si Trudeau, Trump s-a suparat si pleaca mai repede de la summitul G7

Ziare.

Casa Alba a anuntat ca Trump va pleca de la summit in cursul diminetii de sambata, urmand sa lipseasca de la sedintele pe teme precum protectia mediului si schimbarile climatice, potrivit Financial Times.Inainte de summit, liderul de la Casa Alba a avut un schimb dur de replici cu presedintele francez Emmanuel Macron si premierul canadian Justin Trudeau.Macron, care nu s-a ferit sa semnaleze clar disensiunile aparute intre SUA si Franta, a scris pe Twitter: "Presedintele american poate ca nu are o problema sa fie izolat, dar nici noi nu vom avea o problema sa semnam un acord intre sase tari, daca va fi cazul".Cele sase tari (tarile G7, exceptand SUA), "reprezinta valorile, reprezinta o piata economica cu traditie istorica si care este acum o adevarata forta internationala".