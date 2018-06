Asa incep razboaiele comerciale: De ce sunt foarte periculoase taxele vamale impuse de Trump

Ziare.

com

Raspunsul tarilor vizate nu a intarziat. Mexic a anuntat ca va impune, la randul sau, taxe pe importurile din SUA. De asemenea, comisarul UE pentru Comert, Cecilia Malmstrom, a transmis ca Europa va lua masuri de "reechilibrare", ceea ce ar putea insemna, printe altele, majorari de taxe pentru exporturile de bourbon, blugi si motociclete ale SUA.Riscam sa ne indreptam, asadar, catre un razboi comercial in care partile se intrec in masuri de retorsiune, iar consecintele pot fi dezastruoase atat pentru SUA, cat si pentru restul lumii. Si chiar daca nu se ajunge pana in acel punct, impunerea de tarife afecteaza Statele Unite pe plan politic, deteriorandu-i relatia cu vecinii sai si cu cei mai importanti parteneri europeni, scrie Vox Exista intr-adevar o problema reala pe piata globala a otelului, repectiv o capacitate excedentara de productie. Prin urmare, o tara care are mult otel si nu are o piata de desfacere adecvata va fi tentata sa apeleze la practici comerciale prin care sa le asigure producatorilor sai un avantaj pe piata internationala.Problema este insa ca principalul vinovat pentru supraproductia de otel este China , si nu tarile vizate de cele mai recente masuri ale SUA."Aceste masuri afecteaza intr-o foarte mica masura, sau chiar de loc, China. In schimb, ne lovim cei mai apropiati aliati si parteneri cu niste masuri justificate prin prisma securitatii nationale, in timp ce administratia face ca acestor aliati si parteneri sa le fie mai greu lucreze impreuna cu noi pentru a forta China sa reduca supraproductia", spune Michael Froman, negociator in domeniul comercial din administratia Obama., arata Vox. Astfel, pe fondul reducerii competitiei internatioanle, numarul locurilor de munca va creste in industria otelului si a aluminiului. Pe de alta parte, vor fi afectate alte industrii americane, cele care depind de otel si aluminiu ieftin, cum este industria constructiilor.De asemenea, un studiu al Consiliului pentru Relatii Externe arata ca tarifele pe importurile de otel vor "anihila" 40.000 de joburi in industria constructoare de masini.Insa ceea ce trezeste cele mai mari ingrijorari este modul in care vor raspunde partenerii Americii - si modul in care administratia Trump va reactiona.Desi au fost adoptate mai multe masuri protectioniste in perioada care a urmat crizei financiare din urma cu zece ani, acestea au fost, majoritatea, de mica amploare. Acum vorbim de trei dintre cele mai mari economii ale lumii: SUA, China si UE.In cazul in care situatia va lua amploare,. Daca cele doua parti vor impune mai multe taxe pe importuri, inclusiv pe cele de automobile, cresterea economica a SUA ar putea cunoaste un declin de 0,4%, iar cea a UE de 0,3%, estimeaza The Guardian Nu in ultimul rand,, care sunt in general marile victime ale razboaielor comerciale. Tarife mai mari pe importurile de materii prime inseamna de obicei produse mai scumpe.