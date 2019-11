Autoritatile din Ucraina il vor demite pe procurorul care l-a anchetat pe fiul lui Joe Biden

Ziare.

Rudolph Giuliani (foto), avocatul presedintelui american Donald Trump, a recunoscut ca s-a intalnit cu procurorul ucrainean Kostiantyn Kulyk pentru a discuta despre investigatia impotriva familiei lui Joseph Biden.Presupusele ingerinte ale Washingtonului sunt elementul central in investigatia Camerei Reprezentantilor care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui Donald Trump.Potrivit unor surse judiciare de la Kiev, citate de agentia Reuters, autoritatile ucrainene au decis demiterea procurorului Kostiantyn Kulyk pentru ca nu s-a prezentat la un examen organizat de Parchetul General.Kostiantyn Kulyk a fost responsabil de investigarea companiei energetice Burisma. Hunter Biden a facut parte din Consiliul de administratie al acestei firme in perioada 2014-2019.Camera Reprezentantilor, aflata sub controlul opozitiei democrate, a lansat o investigatie care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui Donald Trump, suspectat ca ar fi cerut Ucrainei anchetarea fostului vicepresedinte Joseph Biden, favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat la functia de presedinte al SUA, si a fiului acestuia, Hunter Biden.In cadrul investigatiei, Camera Reprezentantilor a trimis citatii prin care le solicita unor membri ai Administratiei de la Washington participarea la audieri si furnizarea documentelor referitoare la contactele presedintelui Donald Trump cu Ucraina. Ca reactie, Comisia pentru Afaceri Judiciare din Senatul SUA, in care republicanii detin majoritatea, a anuntat lansarea unei anchete privind presupuse acte de coruptie in Ucraina.