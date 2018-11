Avionul privat al lui Trump, implicat intr-un accident

Ziare.

Un avion care incerca sa parcheze a lovit aripa aeronavei lui Trump, cel din urma fiind deja parcat. Accidentul a fost confirmat de Organizatia Trump."Avionul era parcat si nu este in uz", a transmis compania, potrivit AP Aeronava vinovata, un Bombardier Global Express, avea la bord trei membri de echipaj si tocmai aterizaze dupa un zbor de 18 minute din Islip, Long Island. Pilotul era ghidat de catre personalul de la sol de-a lungul unei rampe in apropierea terminalului.Boeingul lui Trump era gol. Liderul de la Casa Alba l-a folosit in timpul campaniei electorale, insa de cand a preluat mandatul a optat pentru Air Force One.Autoritatea aeroportuara din New York si New Jersey, care opereaza LaGuardia, a transmis ca nimeni nu a fost ranit in timpul accidentului si nici nu a existat vreun efect asupra activitatii aeroportului.A.D.