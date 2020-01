Avocatii lui Trump cer Senatului achitarea imediata a acestuia

Ziare.

com

Procesul care va incepe marti este "o pervertire periculoasa a Constitutiei", afirma avocatii, intr-un memorandum de 110 pagini inaintat camerei superioare a Congresului."Senatul ar trebui sa respinga actul de acuzare si sa-l achite pe presedinte imediat", mai scriu acestia.Intrebate despre strategia pe care mizeaza pentru a obtine o achitare rapida, surse apropiate echipei care il apara pe presedinte au refuzat sa intre in detalii."Incercam sa demonstram ca aceste capete de acuzare sunt in mod clar nefondate, prin urmare (...) ar fi putut fi respinse de la inceput", a afirmat o sursa, denuntand un proces "ilegitim inca din start"."Presedintele nu a facut nimic rau", a adaugat sursa, apreciind ca niciunul dintre martorii audiati in ancheta Camerei Reprezentantilor nu a sprijinit acuzatiile directe impotriva lui Donald Trump.Acesta este acuzat ca a cerut Ucrainei sa-l ancheteze pe potentialul sau adversar in alegerile prezidentiale din noiembrie, fostul vicepresedinte democrat Joe Biden, si ca a exercitat presiuni asupra Kievului, conditionand deblocarea unui ajutor militar crucial pentru acesta de deschiderea unei astfel de investigatii.Camera Reprezentantilor, dominata de democrati, l-a pus oficial sub acuzare pe Trump in decembrie pentru abuz de putere si obstructionarea Congresului, insa republicanii, majoritari in Senat, fac front comun in spatele presedintelui, ceea ce ar trebui sa-i garanteze acestuia achitarea.