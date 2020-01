Avocatii presedintelui intra in scena in procesul destituirii si spun ca Trump "n-a facut absolut nimic rau"

Democrats have not spent one minute describing the consequences of what they're asking the Senate to do: Rip up the ballots of millions of Americans. pic.twitter.com/YSC0oEWVn9 - The White House (@WhiteHouse) 25 January 2020

"RUPEREA BULETINELOR DE VOT"

"Atunci cand veti auzi faptele (...), veti vedea ca presedintele nu a facut absolut nimic rau", a lansat din capul locului Pat Cipollone (foto), avocatul Casei Albe, care a luat cuvantul in Congres in cadrul unei sedinte organizate in mod exceptional sambata.Intr-un Senat controlat de republicani - 53 din 100 de mandate -, achitarea celui de-al 45-lea presedinte al Statelor Unite ridica putine indoieli. Insa cu mai putin de 300 de zile inaintea alegerilor prezidentiale, dezbaterile sunt totodata o batalie pe opinia publica.In fata senatorilor care abia asteapta sa plece de la Washington in weekend, mai ales candidatii democrati Bernie Sanders si Elizabeth Warren, care vor sa se intoarca pe estradele de campanie in Iowa, Cipollone a promis o sedinta "de doua sau trei ore cel mult".Un fost animator al unei emisiuni de reality-show si un telespectator avid, Donald Trump a dat tonul cu o zi inainte - sambata este "valea mortilor" in privinta audientei, nu merita efortul sa-ti pierzi timpul cu pledoarii lungi, este mai bine sa-ti pastrezi fortele pentru saptamana viitoare.La fel ca acuzarea, avocatii miliardarului dispun de 24 de ore pe parcursul a trei zile.Prezentarea de sambata este mai degraba o "banda-anunt", potrivit apararii, inaintea felului de rezistenta pe care urmeaza sa o constituie interventia celebrului constitutionalist Alan Dershowitz, care a fost intre altii avocatul lui O.J. Simpson si al investitorului financiar Jeffrey Epstein.In fata senatorilor tacuti, Pat Cipollone i-a acuzat pe adversarii politici ai presedintelui de faptul ca urmaresc sa organizeze "cea mai mare interferenta in alegeri din istoria americana"."Ei va cer (sa-l destituiti pe presedinte) fara cea mai mica proba (...)."."Noi nu putem accepta asa ceva", a adaugat el, promitand sa duca la sfarsit cu bine a doua parte a acestui proces istoric, in mod "eficient si rapid", pentru ca toti americanii sa se intoarca spre intalnirea electorala de la 3 noiembrie.Potrivit unui sondaj Washington Post-ABC News,. Aproape doua treimi dintre persoanele intervievate doresc, insa, sa auda alti martori.Acuzarea a incercat de miercuri sa demonstreze ca Donald Trump - al treilea presedinte din istoria Americii supus infamiei unui proces de destituire - s-a facut vinovat de abuz de putere si obstructionarea activitatii Congresului.Fostul om de afaceri de la New York este acuzat de faptul ca a cerut Ucrainei sa ancheteze cu privire la Joe Biden, adversarul sau potential in alegerle prezidentiale, si ca a blocat totodata un ajutor militar crucial destinat acestei tari aflate in conflict cu Rusia.Presedintele s-a folosit de puterea presedintiei pentru a obliga Kievul sa anunte anchete cu privire la rivalul sau, cu scopul de a-l "murdari" si de a "trisa in alegeri", a acuzat procurorul-sef Adam Schiff.Odata "demascat" de interventia unui misterios avertizor de integritate, "el a actionat dur pentru a inabusi scandalul" si a bloca ancheta Congresului, a acuzat alesul Hakeem Jeffries.Desfasurarea metodica a faptelor pe care au prezentat-o, intretaiata de prezentari video, referinte istorice si elanuri lirice, a prezentat un portret putin magulitor al impetuosului miliardar republican.. O dovada a faptului ca Donald Trump poate conta pe "Grand Old Party" sa-l apere este faptul ca niciun singur republican nu a sustinut acest vot al inculparii ("impeachment").