Avocatul lui Trump a platit 130.000 de dolari unei vedete porno, care ar fi avut o relatie cu presedintele

"In cadrul unei tranzactii private din 2016, mi-am folosit propriile fonduri pentru a face o plata de 130.000 de dolari catre Stephanie Clifford", a spus avocatul, Michael Cohen. "Nu au fost implicate nici Organizatia Trump si nici campania Trump in aceasta tranzactie si niciuna dintre parti nu mi-a decontat cheltuielile, nici direct, nici indirect", a adaugat Cohen.Cu cateva saptamani inainte de alegerile din 2016, Cohen a infiintat o societate cu responsabilitate limitata, pentru a-i vira suma de bani lui Clifford, scrie CNN.In ianuarie, organizatia Common Cause a depus plangeri la Comisia Electorala Federala si la Departamentul pentru Justitie sustinand ca plata efectuata catre Clifford incalca legile finantarii campaniilor. Dar, marti, Cohen a negat acuzatiile si a sustinut ca tranzactia a fost "legala" si nu o "contributie de campanie".Cohen a declarat, de asemenea, ca a depus o plangere catre Comisia Electorala Federala, dar documentul nu va fi facut public inainte de rezolvarea cazului.Cand a fost intrebat de ce a facut tranzactia, Cohen a declarat: "Doar pentru ca ceva nu e adevarat, nu inseamna ca nu-ti poate face rau. Il voi proteja mereu pe Trump".