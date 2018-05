Avocatul lui Trump s-a intalnit cu un oligarh rus, cu mai putin de doua saptamani inainte de investirea noului presedinte

Ziare.

com

In cadrul unei discutii din biroul lui Cohen, aflat la etajul al 26-lea al acestui zgarie nori, avocatul a discutat cu omul de afaceri rus Viktor Vekselberg despre ameliorarea relatiilor dintre Moscova si Washington si au stabilit sa se intalneasca din nou la ceremonia de investire, a relatat New York Times in premiera. Cotidianul il citeaza pe Andrew Intrater, un american care a participat la intalnire si care se ocupa de investitii in slujba lui Vekselberg.Sursa, care a solicitat ca numele sa-i fie tinut sub anonimat, a confirmat telefonic pentru Reuters relatarea din New York Times.Cohen si un avocat al lui Intrater nu au putut fi contactati pentru comentarii.Ziarul a relatat ca la cateva zile dupa investirea lui Trump ca presedinte in ianuarie 2017, firma lui Intrater Columbus Nova i-a incredintat lui Cohen un contract de consultanta de 1 milion de dolari, care este in prezent investigat de autoritatile federale americane.Consilierul special Robert Mueller efectueaza o investigatie extinsa asupra presupuselor contacte si tranzactii dintre Trump, asociatii sai si Rusia , inainte si dupa alegerile prezidentiale din 2016.Procurorii federali de la biroul procurorului general din Manhattan efectueaza, intre timp, o investigatie separata asupra tranzactiilor financiare ale lui Cohen.Intrater a declarat pentru New York Times ca Vekselberg, varul si cel mai mare client al lui, nu a cerut Columbus Nova sa-l angajeze pe Cohen drept consultant.