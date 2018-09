Bani de la politicieni din Ucraina pentru ceremonia de investire a lui Trump - un fost asociat al lui Manafort a recunoscut

Ziare.

Un tribunal federal din Washington l-a inculpat pe Sam Patten la finalul unei anchete legate de cea a procurorului special Robert Mueller.Acesta din urma ancheteaza o posibila intelegere secrete intre Moscova si echipa de campanie a lui Donald Trump in 2016 si a strans probe care l-au trimis pe Paul Manafort in fata justitiei.Sam Patten a incheiat un acord cu procurorii in care recunoaste ca nu a declarat activitatile sale de lobbyist in favoarea partidului ucrainean prorus Blocul Opozitiei, caruia Paul Manafort i-a acordat de asemenea consultanta.Faptul ca un singur capat de acuzare a fost retinut impotriva lui este conditionat de cooperarea sa cu serviciile procurorului Robert Mueller.Potrivit unor documente de justitie, Sam Patten a primit un milion de dolari intre 2015 si 2017 pentru activitatea sa pe langa Blocul Opozitiei.El a incercat printre altele sa organizeze intalniri intre "un eminent oligarh ucrainean" si membri ai Congresului Statelor Unite, potrivit aceleiasi surse.In ianuarie 2017, el a mai aranjat ca acest oligarh ucrainean sa fie prezent la ceremonie de investire a lui Donald Trump.Pentru aceasta, ucraineanul i-a platit 50.000 de dolari lui Sam Patten si unui alt intermediar, ceea ce este ilegal."Patten stia la acea data ca comitetul de organizare a investiturii prezidentiale nu putea accepta bani din partea unor entitati straine", potrivit documentelor acuzarii.