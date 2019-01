Blocajul activitatii agentiilor guvernamentale a costat SUA mai mult decat ar costa construirea zidului cu Mexicul

Ziare.

Expertii agentiei de rating Standard & Poor's au cuantificat impactul ultimelor 35 de zile.Astfel, cel mai lung blocaj guvernamental din SUA a costat economia americana cel putin 6 miliarde de dolari, in pierderea productivitatii muncii si crearea unui sentiment de anxietate generala, care s-a transmis si in mediul de business, transmite The Independent Suma e mai mare decat cea ceruta de Trump (5,7 miliarde de dolari), de la bugetul de stat, pentru construirea zidului cu Mexicul. Insa cum democratii nu au vrut sa accepte, seful SUA a blocat activitatea agentiilor guvernamentalae.Abia dupa mai bine de o luna, el a semnat sambata ordonanta executiva care prevede reluarea temporara a activitatilor agentiilor guvernamentale federale , in contextul impasului bugetar.Aproximativ 800.000 de angajati ai agentiilor guvernamentale federale din Statele Unite au fost afectati direct de blocajul bugetar, neprimind salariile.Decretul prezidential, aprobat rapid de Senat si de Camera Reprezentantilor, prevede fonduri pentru agentiile guvernamentale pana pe 15 februarie. In aceasta perioada, Donald Trump va continua negocierile cu liderii opozitiei democrate pentru a obtine 5,7 miliarde de dolari in scopul construirii unui zid la frontiera Statelor Unite cu Mexicul.Presedintele SUA anuntase vineri seara ca a ajuns la un acord temporar pentru incetarea celui mai lung blocaj guvernamental din istoria Statelor Unite. "Sunt foarte mandru sa anunt astazi ca am ajuns la o intelegere pentru a pune capat blocajului guvernamental si pentru a redeschide agentiile federale", a declarat liderul de la Casa Alba.In cazul in care Donald Trump nu va ajunge la niciun acord cu liderii din Congres, blocajul bugetar ar reaparea dupa 15 februarie. Pozitia lui Donald Trump in negocieri este fragila, in contextul in care, potrivit sondajelor, majoritatea cetatenilor americani ii atribuie lui criza bugetara."In cazul in care nu vom reusi sa ajungem la un acord corect cu liderii Congresului, agentiile guvernamentale fie isi vor inceta din nou activitatile pe 15 februarie, fie voi folosi prerogativele pe care mi le confera Constitutia SUA pentru a aborda aceasta situatie de urgenta", a afirmat Donald Trump cu ocazia semnarii decretului.Presedintele a semnalat ca ar putea decreta starea de urgenta la frontiera pentru a putea aloca singur fonduri destinate construirii zidului, dar o astfel de situatie ar fi contestata in instante judiciare.