Blocajul din SUA continua: Trump anuleaza deplasarile in strainatate ale sefei Camerei Reprezentantilor

Scrisoarea, data publicitatii de Casa Alba, este urmare a unei cereri, formulata miercuri de Nancy Pelosi, de a amana traditionalul discurs al presedintelui privind Starea Uniunii, prevazut pe 29 ianuarie, invocand mai ales chestiuni de securitate.Donald Trump si Nancy Pelosi se afla intr-o confruntare de peste trei saptamani privind acest impas bugetar care a facut ca aproximativ 800.000 de angajati federali sa intre in somaj fortat ori sa lucreze fara plata in sectoarele in care activitatea lor este considerata esentiala."Imi pare rau sa va informez ca, din cauza 'shutdown'-ului, deplasarea dumneavoastra la Bruxelles, in Egipt si in Afganistan a fost amanata", a scris Donald Trump. "Sunt sigur ca veti fi de acord cu mine ca amanarea acestui eveniment de relatii publice este decizia corecta", a adaugat presedintele SUA, potrivit AFP."Cred, de asemenea, ca in aceasta perioada ar fi de preferat sa fiti la Washington pentru a negocia cu mine", a continuat el."Bineinteles, daca doriti sa calatoriti cu un zbor comercial, alegerea va apartine", a mai scris Donald Trump. Traditional, puterea executiva le permite liderilor Congresului sa utilizeze avioane militare pentru deplasarile lor.In centrul conflictului bugetar se afla zidul pe care Donald Trump doreste sa il construiasca la frontiera cu Mexicul si pentru care cere peste cinci miliarde de dolari. Democratii refuza sistematic sa discute despre acesta.In cea de-a 27-a zi a "shutdown"-ului, discutiile sunt inca in impas.