Bolile democratiilor si remediile lor

Ce remedii exista pentru actualul disconfort al democratiilor, care pare sistemic? Ca sa le descoperim, nu e de ajuns sa analizam noile democratii central si est-europene, care sufera nu doar de coruptie, brain drain acutizand probleme demografice si de vestuste mentalitati autoritare, intarite la randul lor, teribil, de deformarile deceniilor de fascism, comunism si postcomunism.Trebuie diagnosticat mai intai ce anume nu functioneaza in vechile si solidele democratii occidentale. In care nu liderii sunt, cu adevarat, unica sau unica mare problema. Mai multi germani, releva un sondaj YouGov, il considera pe presedintele SUA un "pericol mai mare pentru soarta pacii mondiale" decat criminali in masa, dictatori si teroristi de stat sangerosi ca Putin, Kim Yong Un, ayatolahul iranian Khamenei, sau presedintele Chinei comuniste, Xi Jinping.Nu mai putin aiuritoare e increderea pe care germanii o acorda unui lider ca presedintele Frantei, Macron. Care e mai bine cotat decat Merkel, desi greseala ei impardonabila cu migratia s-a produs in 2015 si s-a remediat, partial, intre timp. Or, el a facut-o de oaie in 2019. Cand a articulat asertiuni si propuneri absolut iresponsabile. Macron a afirmat, de pilda, ca NATO e in "moarte cerebrala". Si a propus o apropiere de Rusia lui Putin, care continua sa ocupe ilegal vaste teritorii ale natiunilor vecine fara sa dea vreun semn, oricat de palid, ca ar incepe sa reaprecieze norme elementare de drept.Raspunsurile inregistrate de YouGov ne plaseaza, din nou, in fata unor aberatii politice cu atat mai alarmante cu cat ne parvin prin interemdiul unor sondaje reprezentative. Nu sunt formarea de opinii (responsabile) si participarea la decizii in baza acestor opinii esentiale pentru democratie? Ba bine ca nu. Si atunci cum poate exista o asemenea deliranta discrepanta intre ceea ce se intelege indeobste prin valorile europene si opinii politice reducandu-le la absurd si derizoriu?Carentele umane, vadite in asemenea sondaje, ne demonstreaza ca problema Europei apusene nu sunt nici conspiratiile, nici doar dezinformatorii lui Putin. Sau ai extremei stangi si drepte. Ori ai islamistilor lui Erdogan. Si cu atat mai putin Trump, Boris Johnson si prezumtiva iresponsabilitate a britanicilor care au optat pentru Brexit. Neajunsurile noastre umane se vad sporite de o educatie insuficienta si manipulatoare, grefata pe o presa rea, pe retele sociale care au inlocuit presa, pe erodarea valorilor traditionale, precum si pe elite progresiste, incapabile sa umple vidul creat.Si incapabile sa-l gestioneze. Spre a completa catastrofa, lor li se adauga sisteme politice edificate, adesea, pe baze si principii complet eronate. In fond, mergand pe firul argumentatiei rezonabile a lui Karl Popper, ideile sunt puternice si pot fi bune. La fel, conducatorii. Dar cei din urma adera nu tla idei cain re genereaza utopii salvationiste si produc extremism si totalitarism.Democratiile apusene nu au nevoie de lideri providentiali. Ori de filosofi care sa conduca, in conformitate cu idealul platonician, cetatea, eliminandu-i pe poeti de la butoane. Intrebarea, cum spune Popper, nu e cine anume sa fie la carma, in speta cel mai bun si mai intelept, chestiune care domina copios istoria si teoria politica a Europei si a Occidentului, de la Platon si Hegel incoace. Intrebarea e cum sa facem sa-i putem debarca pe liderii neaveniti, care se prefac in tirani.Intrebarea e si azi, la multi ani dupa intrarea in eternitate a lui Popper, cum sa scapam oare, fara varsare de sange, de potentati? De-o dictatura? Intrebarea e, cum sa nu admitem ca o democratie sa degenereze, fara veste, intr-o dictatura nu doar a majoritatii, ci si a minoritatii. Intr-o oligarhie. De pilda cleptocrata, ca in Romania. Ori intr-o tiranie nu doar a unui lider populist, ci si a unei coalitii legitimate democratic prin alegeri, care nu se mai lasa, insa, dusa de la putere pana cand poporul nu se rascoala, pentru ca, orice optiune ar avea electoratul, blatul politic functioneaza si ii rapeste natiunii sansa de a-si exercita, cu adevarat, suveranitatea.Asa s-a intamplat, decenii la rand, in varii cancelarii, de la Bruxelles la Paris si de la Berlin si Viena la Bucuresti. In acest sens ar ajuta mult, dupa cum vedea lucrurile Karl Popper, ajustarea sistemelor electorale europene si tranzitia la cele majoritare, precum cele anglo-saxone, pe care filosoful iudeo-englez de origine austriaca le cunostea, ca si pe cele continentale, indeaproape.Si mai mult ar ajuta intarirea memoriei si reaprecierea valorilor politice si religioase ale Apusului, astfel incat europenii sa nu repete greselile care au dus la prabusirea democratiilor si la ascensiunea regimurilor totalitare care au lichidat societatea burgheza iscand cataclisme ca Holocaustul.Maxima ei vulnerabilitate nu consta nici in competitia libera, nici in meritocratia generatoare de esecuri si resentimente perdantilor ei, care, frustrati, devin fanatici si adera la extremism. Ci in angoasele si insingurarea multor segmente ale unor populatii infantilizate, educate sa deteste barbatia, onoarea, demnitatea si libertatea individuala, care se simt abandonate de elite trufase. Aceste angoase, nevroze si depresii asociate atomizarii societatilor si consecutivei izolari si insingurari amplifica frustrarile, refuzul democratiei, masificarea si propensiunea spre totalitarism.A le combate inseamna, intre altele, a avea lideri apti sa-si dobandeasca credibilitatea manifestand, ca un Boris Johnson, sau Trump, incredere in resursele propriului popor si, totodata, sentimentul ca detin controlul asupra unor situatii si procese pe cat de complexe, pe atat de stresante. Ca de pilda terorismul, migratia, digitalizarea sau globalizarea.